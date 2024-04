Malaga – Tenerife en finale, le Final Four n’attire pas à la Belgrade Arena

La Ligue des Champions (BCL) a beau avoir fait les choses en grand pour son Final Four à la Belgrade Arena, celle-ci résonne malheureusement vide pour cette édition 2024. Malgré un magnifique parquet, illuminée, le public ne s’est pas déplacé en masse pour une compétition qu’il connaît peu sur place.

Malgré ce triste contexte, les quatre équipes présentes ont joué le jeu à fond ce vendredi 26 avril pour les demi-finales. Double vainqueur de la BCL, Tenerife retourne en finale et affrontera le finaliste 2023, Malaga. Mal partis face à leurs voisins de Murcie (15-26, 10′), les Andalous sont remontés petit à petit pour prendre le dessus dans le troisième quart-temps et s’imposer 80 à 74. L’équipe de Dylan Osetkowski affrontera donc Tenerife en finale.

Les Canariens sont venus à bout de la seule équipe non-espagnole de ce Final Four, Peristeri. Portée par son duo Marcelinhos Huertas (27 points à 10/16 aux tirs, 9 rebonds, 7 passes décisives et 5 balles perdues pour 32 d’évaluation en 36 minutes) – Kyle Guy (34 points à 9/17, 5 rebonds et 6 balles perdues pour 27 d’évaluation en 32 minutes), l’équipe de Txus Vidorreta a passé le plus clair du temps du match en tête pour finalement s’imposer 97 à 93.