Le Final Four de la BCL à Belgrade

La FIBA Europe a annoncé que la ville de Belgrade accueillerait le huitième Final Four de la Ligue des Champions (BCL), ce jeudi 21 mars à Miès (Suisse) en marge du tirage au sort des quarts de finale.

Le Final Four 2024 aura lieu du 26 au 28 avril, après les quarts de finale, dans l’immense Belgrade Arena (plus de 19 000 places) où évolue le Partizan Belgrade et l’Etoile Rouge de Belgrade en EuroLeague. En 2023, le Final Four de la BCL s’était déroulé à Malaga et l’équipe allemande de Bonn s’était imposée.

Les affiches des quarts de finale :