Les huit clubs qualifiés pour les quarts de finale de la BCL

Pour la première fois de l’histoire, il n’y aura pas d’équipe française en quarts de finale de la Ligue des Champions (BCL). Trois clubs espagnols ont terminé en tête des groupes du deuxième tour : Tenerife, Murcie et Malaga. L’autre leader est le tenant du titre, la formation allemande de Bonn.

Ces équipes auront l’avantage du terrain en quarts de finale sur les Allemands de Ludwigsbourg, les Grecs de Peristeri et de Patras et les Turcs de Tofas Bursa. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce jeudi 21 mars à la Patrick Baumann House of Basketball, de même que l’annonce du lieu du Final Four 2024.

Le match aller des quarts de finale sera joué le 2 ou le 3 avril, le retour le 9 ou le 10 avril et la belle le 16 ou le 17 avril.