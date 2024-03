Dijon quitte la Ligue des Champions sur une bonne note contre Galatasaray

Dijon a terminé sa campagne européenne de Ligue des Champions sur une dernière victoire contre Galatasaray (85-76). D’ores et déjà éliminée de la compétition, la JDA a dominé pour la 2e fois en deux matchs l’équipe turque.

Dans une rencontre « pour du beurre » entre Dijon et Galatasaray, déjà assurés de ne pas rejoindre les quarts de finale de la BCL, la JDA a livré une prestation dans la lignée de son week-end victorieux à Trélazé. Les Bourguignons ont construit leur succès sur une énorme domination au rebond, notamment l’affaire d’un homme, Alan Dokossi. L’aspirateur à rebonds dijonnais a de nouveau marché à plein régime, avec 16 points et 18 rebonds, dont 11 offensifs. Le Centrafricain est ainsi devenu le co-détenteur du record de rebond offensif en BCL, tout en signant la meilleure performance de la saison au nombre de rebonds totaux.

De quoi ajouter un surplus de confiance à l’équipe de Laurent Legname, avant de désormais pleinement se concentrer sur le championnat de France. En se déplaçant à Boulogne-Levallois ce samedi (18h30), lanterne rouge de Betclic ELITE, il y a de grandes chances que la JDA gratte une victoire de plus en l’absence de David Holston et Ahmad Caver.

