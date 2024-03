Dijon s’offre « un beau rayon de soleil » avec une finale de Coupe de France

La JDA Dijon au rendez-vous de la finale de la Coupe de France, à Bercy, c’était encore difficile à croire huit jours auparavant. Tout juste défait par Paris, dans une rencontre où les Bourguignons ont perdu un porteur de balle de plus avec Ahmad Caver, Dijon n’était clairement pas l’une des huit équipes sur laquelle miser pour un week-end parisien fin avril.

Mais à la faveur d’un tirage favorable (les deux seules équipes de Pro B du plateau), la JDA est parvenue à sortir victorieuse de son week-end à Trélazé. Une embellie ligérienne qui satisfait forcément l’ensemble du club dijonnais, dans cette passe difficile en championnat de France comme en BCL.

Comme depuis de nombreuses semaines, Dijon a plutôt produit un bon basket collectif. Mais cette fois, la production sur le parquet a été récompensée par des victoires, qui valident le ticket en finale de la Coupe de France de Giovan Oniangue et ses partenaires. Les joueurs du titre palois en 2022 ont été importants dans le succès des Dijonnais ce week-end, à l’image du natif de Brazzaville contre Vichy ou encore de Gregor Hrovat la veille face à leur ancienne équipe.

« J’ai vu l’interview du coach qui disait qu’on ne serait pas favori et il avait raison, soulignait Giovan Oniangue. On jouait face à des joueurs costauds, qui progressent et qui veulent montrer qu’ils sont capables de jouer en 1re division. Nous, on n’a pas voulu les mépriser mais on s’est préparer pour aller à la guerre et c’est ce qu’on a fait. »