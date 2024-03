Dijon, des scénarios et des pépins physiques qui s’enchaînent : « Ça ne veut pas sourire »

Dijon ne démérite pas malgré les embûches qui s’accumulent depuis le mois de février. Mais le constat brut est implacable avec le club bourguignon. Face à Paris, la JDA a concédé une 5e défaite en 6 matchs depuis la victoire contre Nancy début février. Une victoire acquise malgré la perte en cours de rencontre de David Holston. Sauf que l’absence du maître à jouer dijonnais pèse forcément, même si le contenu des prestations n’est pas alarmant, loin de là.

Sur les sept derniers jours, l’équipe de Laurent Legname est passée proche d’un exploit contre l’ASVEL, a seulement craqué dans le dernier quart-temps à Ludwigsbourg en BCL et a encore tenu longtemps face à Paris. Sauf que le sort s’est encore acharné sur Dijon samedi soir, avec la sortie sur blessure d’Ahmad Caver (entorse cheville droite) au bout d’une minute de jeu.

« Ça ne veut pas sourire, c’est toujours frustrant quand les scénarios se répètent, soufflait Alan Dokossi auprès du Bien Public en conférence de presse. Notre entame n’est pas bonne, ce qui nous oblige à courir après le score. […] Quand Ahmad se blesse, on se dit que ça va être un long match, et que si on veut essayer de faire quelque chose, ça va être tous ensemble et pas individuellement. Il nous restait trois quart-temps et demi, c’était à nous d’écrire l’histoire. Il y a eu un peu de manque de lucidité de notre part au moment de recoller, et en même temps Paris semblait assez serein. »