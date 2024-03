Le rouleau compresseur du Paris Basketball fait une nouvelle victime à Dijon

La JDA Dijon en est désormais à 5 défaites en 6 matchs depuis la blessure de son meneur et meilleur joueur David Holston. Étant donné que l’Américain va rater encore au minimum un mois de compétition à cause de sa lésion à la jambe, les Dijonnais ont trouvé une solution en la personne de Jawun Evans. Mais ce dernier n’avait pas encore rejoint l’équipe au moment d’accueillir le Paris Basketball ce samedi soir. De plus, les hommes de Laurent Legname ont subi un nouveau coup dur en tout début de match, avec la blessure de l’autre meneur Ahmad Caver. La tâche est de suite devenue encore plus ardue qu’elle ne l’était déjà pour les Bourguignons. Alors ils se sont battus avec leurs armes, dans une rotation à huit joueurs.

L’arrière Cameron Hunt a pris le relais de Caver à la mène et termine avec 23 points à 10/13 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives. Après le match, ce dernier a d’ailleurs confirmé au micro de Skweek que la situation était compliquée : « C’est dur, on a beaucoup de joueurs importants absents. Mais on doit trouver un moyen de gagner quoi qu’il arrive, on doit continuer à se battre. » Gregor Hrovat et Giovan Oniangue l’ont bien secondé, avec respectivement 15 et 12 points. De retour de maladie, Allan Dokossi a aussi été impactant avec 8 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions, et repart avec la deuxième meilleure évaluation de l’équipe (19). Le coaching staff a compté sur cette poignée de joueurs pour mener un valeureux combat contre la machine bien huilée du Paris Basketball. Ils ont réussi à maintenir un écart réduit grâce à quelques tirs miraculeux et une belle volonté.

Dijon reste 10e, Paris reste 4e

Après la victoire 72-80, qui s’est conclue par un money-time bien géré par le joueur du mois de février TJ Shorts (18 points, 7 passes décisives), l’arrière parisien Mehdy Ngouama a tendu à rendre hommage à ses adversaires du jour : « Ça a été assez compliqué ce soir. Il faut donner beaucoup de crédit à Dijon parce qu’ils ont joué avec beaucoup de cœur. Connaissant coach Legname, il a une stratégie assez particulière défensivement qui nous a rendu le travail difficile. » Les Parisiens n’ont pas livré leur meilleure prestation. Mais ils ont été solides dans les petits détails comme les rebonds offensifs (16). Cette nouvelle victoire est leur dixième consécutive depuis le 27 janvier, toutes compétitions confondues. Mais la plus importante devra être remportée ce jeudi 14 mars, lors du quart de finale éliminatoire de l’EuroCup contre la Joventut Badalone. Sur ce match, Ngouama a rajouté : « On avance jour par jour. Même si on a le match le plus important de la saison en EuroCup la semaine prochaine, on va travailler tranquillement à la maison. »