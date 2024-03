Jawun Evans attendu à Dijon pendant l’arrêt de David Holston

Jawun Evans (1,83 m, 27 ans) débarque à Dijon. David Holston arrêté jusqu’en avril, la JDA a décidé de faire venir un remplaçant médical pour le mois à venir. Il s’agit du 39e choix de la Draft 2017 selon nos informations.

Lycéen star au Southside High School chez lui à Greensville en Caroline-du-Sud, Jawun Evans a été sélectionné pour le McDonald’s All-American Game en plus d’être retenu par l’équipe de Team USA U19 en 2015. Champion du monde en Grèce après une victoire en prolongation contre la Croatie, il s’est lancé dans un cursus NCAA à Oklahoma State. Sa superbe saison sophomore (19,2 points et 6,4 passes décisives par match) lui a permis d’être drafté deux années plus tard.

Adversaire de Bourg-en-Bresse en début de saison en EuroCup

Cependant, il ne s’est pas imposé en NBA – même s’il a pris part à 56 matches entre 2017 et 2019 – et a surtout évolué en G-League. Début 2021, il s’est décidé à se tourner vers l’Europe, avec une première expérience en Grèce à Patras (huit rencontres). Revu depuis en G-League, chez les Raptors 905 puis au Cleveland Charge, Jawun Evans a connu une deuxième expérience en Europe au sein de la Juventus Utena en 2022-2023. Adversaire de son futur coéquipier Ahmad Caver dans le championnat lituanien, il a eu le temps de disputer 14 rencontres pour 14,4 points à 46,2% de réussite aux tirs (dont 40,5% à 3-points), 2,8 rebonds et 5,5 passes décisives en moins de 26 minutes.

L’été dernier, il s’est engagé pour le club polonais de Wroclaw. Lors de la première journée d’EuroCup, il s’est déplacé à Bourg-en-Bresse chez qui il a cumulé 6 points à 3/13 aux tirs (dont 0/5 à 3-points), 5 rebonds et 5 passes décisives pour 7 d’évaluation en 28 minutes. Mais après trois matches seulement, il a quitté le club. Attendu à Dijon pour aider Ahmad Caver sur le poste 1 durant un mois, il devra aider la JDA à se rapprocher du Top 8 de la Betclic ELITE tout en finissant au mieux le Top 16 de la Ligue des Champions (BCL).