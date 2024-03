Dijon privé de David Holston jusqu’à début avril

David Holston sera absent de l’effectif de Dijon jusqu’à début avril. Absent depuis début février, où il s’est blessé lors de la rencontre face à Nancy, le meneur de jeu sera finalement absent un mois de plus. Le club de la JDA l’a annoncé dans un communiqué officiel ce samedi 2 mars. De nouveaux examens médicaux ont révélé une lésion plus importante à la jambe.

Calendrier relevé à venir pour Dijon

C’est un coup dur pour son entraîneur Laurent Legname et son équipe dans la course aux playoffs. Durant son absence en février, le club bourguignon a disputé trois matchs, pour un bilan d’une victoire et deux défaites. D’autant que Dijon, actuel 10e, a un calendrier très relevé en mars. Trois de ses quatre matchs du mois seront face à des membres du top 4 (ASVEL, Paris et JL Bourg). Une rencontre sera malgré tout largement à sa portée contre Boulogne-Levallois.

Mais c’est aussi une mauvaise nouvelle pour le reste des compétitions où la JDA est encore engagée, à savoir la Coupe de France (quart de finale face à l’Élan Béarnais) et le top 16 de la Ligue des Champions (3e de son groupe à mi-chemin).