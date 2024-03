Laurent Legname après Dijon – ASVEL : « On a fait le match qu’on voulait »

Laurent Legname a apprécié la production de la JDA Dijon ce dimanche contre l’ASVEL. Malgré la défaite 73 à 71, les Bourguignons ont montré une très belle défense face à une formation d’EuroLeague au complet.

Toutefois, maladroits en l’absence de David Holston et d’Allan Dokossi (malade), les Dijonnais n’ont pas pu valider leur belle prestation par un succès. Au grand regret de leur entraîneur Laurent Legname qui a apprécié le basket proposé par ses troupes :

« Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs, a-t-il déclaré au Bien Public. On a fait le match qu’on voulait, ce qu’on avait mis en place et travaillé. Ce (dimanche) soir, je trouve qu’on a beaucoup mieux joué globalement qu’avant la trêve. Même à huit, l’équipe a répondu présent face à un adversaire de haut niveau. Malheureusement, on ne l’a pas validé par une victoire, on ne peut pas être contents quand on perd un match. On est tous très déçu car on aurait mérité cette victoire, cela ne se joue vraiment pas à grand chose. On a beaucoup de shoots ouverts, on fait 5/22 à 3-points, 13/19 aux lancers, des points cadeaux qu’on laisse en route. Il aurait fallu plus d’adresse pour valider ce qu’on faisait défensivement. On les a forcés à jouer sur de longues possessions, même si on encaisse 26 points dans le dernier quart-temps avec peut-être un peu moins d’énergie. »