Timothé Luwawu-Cabarrot sauve l’ASVEL sur le parquet de Dijon

Deux jours après son premier succès à la LDLC Arena contre Milan, l’ASVEL retrouvait le championnat ce dimanche soir. Et comme l’équipe transalpine, c’est une formation quelque peu décimée à laquelle faisait face Villeurbanne. Mais même sans David Holston (blessé) et Alan Dokossi (malade), la JDA Dijon a tenu tête quasiment jusqu’au bout aux Rhodaniens. Enfin, jusqu’à ce que Timothé Luwawu-Cabarrot n’inscrive un tir décisif à moins de 30 secondes du buzzer final pour donner la victoire à l’ASVEL (71-73).

Sans Holston et Dokossi, Dijon a tenu tête

Privée de son maître à jouer David Holston, la JDA Dijon a pu compter sur un très bon Ahmad Cahver (17 points à 6/14 aux tirs, et 9 passes décisives pour aucun ballon perdu), notamment en première période, pour tenir tête à l’ASVEL. Une équipe villeurbannaise qui devait sa courte tête à la pause (33-34, 20′) quasi exclusivement à sa domination dans la peinture (34 rebonds à 24 au final), avec notamment la 200e apparition de Youssoupha Fall avec l’ASVEL (11 points et 4 rebonds) Autrement, le seul éclair rhodanien de cette première période fut l’oeuvre d’Edwin Jackson (6 points), à la conclusion d’une passe de quarterback de Mike Scott au buzzer du premier quart-temps.

Au retour des vestiaires, ce fut à un pivot bourguignon de briller, Vitalis Chikoko (21 points et 4 rebonds). Auteur de son meilleur match sous les couleurs dijonnaises ce dimanche, il a permis à son équipe de maintenir la pression sur des Rhodaniens en manque d’adresse et dépassés défensivement. Grâce à un gros run en fin de troisième quart-temps (14-2), la JDA Dijon est repassée devant avant d’aborder les dix dernières minutes (54-47, 30′).

L’ASVEL ne retiendra que la victoire

Bousculée dans le troisième quart-temps, l’équipe de Pierric Poupet a laissé passer l’orage et a profité du très bon passage de Timothé Luwawu–Cabarrot (16 points à 5/9 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives) pour reprendre l’avantage. Sur un tir à 3-points de Mbaye Ndiaye, les arbitres ont sifflé une faute antisportive à Leyton Hammonds, qui s’est transformé en action à 5 points pour l’ASVEL, avec les lancers-francs de Nando De Colo et un panier d’Edwin Jackson derrière (61-65, 36′). Alors que Dijon était encore à égalité avec Villeurbanne à moins de 30 secondes de la fin, TLC s’est une nouvelle fois illustré, en crucifiant les Bourguignons derrière l’arc (69-72). Si Ahmad Caver a bien eu la balle pour égaliser derrière, l’ASVEL s’en est finalement sortie pour s’imposer d’un rien sur le parquet de Dijon (71-73).

« On a gagné, c’est tout ce qui compte. C’est toujours difficile pour nous à Dijon, c’est une salle qui est chaude », voulait retenir Joffrey Lauvergne après la rencontre. Avec ce succès, l’ASVEL reste ainsi dauphin de Monaco en Betclic ELITE. Pour Dijon, ce revers est autant frustrant qu’encourageant : « On fait pas mal d’erreurs qui nous coûtent le match, regrettait Giovan Oniangue. Mais on va essayer de retenir le positif, le fait d’avoir fait un gros match face à une grosse équipe. Si on joue comme ça chaque week-end, je pense qu’on va gagner beaucoup de matchs. »

