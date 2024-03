Après sa première victoire à la LDLC Arena, l’ASVEL a « écrit une page de son histoire »

Face à Milan, l’ASVEL a pour la première fois gagné dans sa nouvelle salle, la LDLC Arena. Pour décrocher sa 6e victoire cette saison en EuroLeague, Villeurbanne a notamment su profiter des nombreuses absences milanaises du soir (Shabazz Napier et Nikola Mirotic notamment).

Dominateurs tout au long de la soirée, les Rhodaniens ont cependant connu un fort moment de relâche au moment de conclure. Passant de +17 à +3 seulement à quelques instants de la fin, l’ASVEL n’est pas passée loin de partir en prolongation, si le tir du meneur milanais Maodo Lo avait trouvé la ficelle. Mais ce n’est pas arrivé, et les joueurs de Pierric Poupet ont ainsi pu savourer ce premier succès dans l’écrin décinois (81-77), après six tentatives infructueuses. Le technicien de 39 ans a d’ailleurs tenu à rendre hommage à ses joueurs.

« C’est une très grande satisfaction, savourait-il. Pour les gars, qui ont beaucoup travaillé, échoué souvent de très peu et qui méritent cette victoire. Et l’ensemble du club. J’ai dit aux joueurs qu’ils avaient écrit une page de l’histoire du club en remportant cette première victoire dans cette salle. Cela représente quelque chose et les gens s’en souviendront »