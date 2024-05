Cinq Français invités au NBA Draft Combine : Zaccharie Risacher ne pourra pas y participer

Ils sont 17 Français à s’être inscrit à la Draft NBA 2024 mais seulement cinq d’entre eux ont été invités au NBA Draft Combine (12 au 19 mai). Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), Tidjane Salaun (2,05 m, 18 ans), Melvin Ajinca (2,02 m, 19 ans) et Pacôme Dadiet (2,00 m, 18 ans) ont reçu ce précieux sésame pour prouver encore un peu plus leur valeur aux franchises NBA. Cet événement consiste en une batterie de tests physiques et techniques, des entretiens avec les franchises NBA et quelques oppositions.

Tidjane Salaün et Melvin Ajinça pourraient aussi manquer l’événement

Au total, ce sont 78 prospects NBA qui ont été conviés à ce NBA Draft Combine, qui aura lieu comme chaque année à Chicago. Mais pour la première fois, tous les joueurs invités sont tenus d’y participer, sous peine de ne pas pouvoir se présenter à la Draft NBA en juin prochain.

Il y aura malgré tout des exceptions, car plusieurs Tricolores ne pourront pas y assister. En effet, cet événement interviendra au début des playoffs de Betclic ÉLITE, qui débuteront le 17 mai. Ainsi, Zaccharie Risacher (JL Bourg), l’un des joueurs les plus attendus de cette Draft, ne pourra pas y participer. Les joueurs de Saint-Quentin et Cholet, Melvin Ajinça et Tidjane Salaün, devront également faire l’impasse si leur équipe respective se qualifie en playoffs.

Pour ce Draft Combine, la NBA a défini un top 10 des prospects, où figure Alexandre Sarr en tête. Cela signifie que seules les franchises sélectionnent des places 1 à 10 pourront avoir accès au dossier médical et physique complet du joueur. La lottery, qui déterminera l’ordre de sélection de la prochaine Draft, sera effectué au début du NBA Draft Combine, le 12 mai.