Pacôme Dadiet veut aller en NBA pour son frère et son père

Il est l’un des premiers à avoir annoncé sa décision parmi les 17 joueurs français qui se sont officiellement déclarés à la Draft cette année. Pacôme Dadiet (2,00 m, 18 ans) croit dur comme fer à une sélection les 26 et 27 juin prochains.

Annoncé au second tour de la Draft NBA 2024, voire en fin de premier

Le joueur d’Ulm, qui n’a pas encore fini sa saison et vient de marquer 13 points à 100% aux tirs ce samedi 4 mai, est annoncé au second tour voire en fin de premier tour dans la plupart des mock drafts. ESPN, qui classe les 100 meilleurs prospects pour la Draft à venir, le place par exemple en 41e position. Bleacher Report en 32e, Sports Illustrated en 58e… C’est au micro d’un de ces sites qu’il s’est exprimé sur la Draft dans une de ses rares interviews. Auprès de NBADraft.net, qui le placent eux-mêmes en 27e position, le natif du Val-de-Marne s’est décrit comme un « scoreur naturel », à la fois « ailier et arrière », qui s’est « beaucoup amélioré sur sa défense » et qui « peut créer pour les autres. » Un profil qui peut faire saliver les scouts. Mais dans cette interview, Dadiet a surtout expliqué ce que représentait la NBA pour lui et sa famille :

« Jouer en NBA serait incroyable pour moi, parce que j’ai commencé le basket jeune, et j’ai toujours regardé beaucoup de NBA. Ma famille aussi. Donc ce n’est pas seulement mon rêve, mais aussi celui de ma famille. Vous savez, mon père a un peu joué au basket. Mon frère aussi. Mais personne n’est allé en NBA malheureusement, donc je serais le premier. Ça serait incroyable, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. »

« Quand tu as un grand frère, c’est ton premier joueur préféré »

Pacôme Dadiet révèle ainsi que son père a joué au basket. Son frère, lui, est bien connu des championnats français. Maxence Dadiet est passé par les espoirs de Nanterre et du Havre, avant de faire le tour de plusieurs clubs de Pro B et de Nationale 1 (Denain, Tours, Kaysersberg, Stade Toulousain). À 25 ans, il est aujourd’hui international pour la Côte d’Ivoire, avec qui il a notamment affronté la France lors de la dernière Coupe du Monde. Plus âgé de six ans et demi que Pacôme, Maxence a forcément joué le rôle de mentor pour son jeune frère :

« Il m’a beaucoup influencé, bien sûr. Parce que quand tu as un grand frère, c’est ton premier joueur préféré. Quand je suis né, il jouait déjà au basket. Donc c’est le premier sport qui m’est venu en tête quand j’ai voulu commencer à faire du sport. Il me donne toujours beaucoup de conseils. Je le respecte beaucoup, donc je l’écoute. »

Rendre fière sa famille : un des objectifs les plus purs et motivants pour un sportif professionnel.