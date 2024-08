Ni Zaccharie Risacher ni Alexandre Sarr ne sont favoris pour être Rookie de l’année

La reprise de la NBA aura lieu dans deux mois, dans la nuit du 22 au 23 octobre 2024. Mais il faudra attendre 24 heures supplémentaires pour voir l’entrée en piste du premier choix de draft, le Français Zaccharie Risacher (2,07 m, 19 ans). Et 48 heures pour le deuxième choix, son compatriote Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans). Les deux vice-champions du monde U17 en 2023 se rencontreront ensuite pour un premier duel à Atlanta dans la nuit du 28 au 29 octobre.

L’occasion de lancer les hostilités dans la course qui les oppose pour le titre de Rookie de l’année 2024/25. Du moins, sur le papier. Car selon les premiers pronostics, les deux français ne sont pas favoris pour remporter le trophée malgré leur sélection aux deux premières positions. Les bookmakers de Las Vegas, qui donnent le “la” dans le milieu des paris sportifs, considèrent plutôt l’arrière de Houston Reed Sheppard (choix n°3) et le pivot de Memphis Zach Edey (n°9) comme les deux favoris. Plus âgés et donc considérés comme davantage prêts, ils sont gratifiés d’une cote de 6, alors que Risacher et Sarr sont à 10. Pourtant sélectionné en sixième position de la Draft, Tidjane Salaün a une cote de 35, donc loin des favoris, quand Pacôme Dadiet est lui à 200.

Who will be the 2024-25 NBA Rookie of the Year? Here are the players who got votes from the ESPN Experts:

Zach Edey: 8

Reed Sheppard: 5

Alex Sarr: 2

𝗦𝘁𝗲𝗽𝗵𝗼𝗻 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗹𝗲: 𝟭

Tristan da Silva: 1

Rob Dillingham: 1

“While Edey is slated to start at center right away, the… pic.twitter.com/telVCcJn1P

