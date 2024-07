1/21 en deux matchs : les Wizards pas inquiets des difficultés au tir d’Alexandre Sarr

N°2 de la dernière Draft, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) vit son premier test à la Summer League de Las Vegas. Les Wizards l’ont aligné au poste 5 titulaire avec quasiment 30 minutes par match. Un poste sur lequel il pourrait jouer seulement par intermittence lors de saison rookie, au vu du recrutement à Washington du pivot lituanien Jonas Valanciunas. Mais sur lequel il doit tout de même travailler. Avant la Summer League, son coach Cody Toppert disait vouloir l’utiliser « dans le plus de situations différentes possibles » afin de booster sa polyvalence, par exemple « porter la balle, mais aussi poser des écrans, rouler, s’écarter pour tirer, faire des mains-à-mains… »

Malheureusement, le Français a davantage fait parler de lui négativement que positivement à Las Vegas. Sur son troisième match, son 0/15 aux tirs – une performance historiquement faible – a fait le tour des réseaux sociaux. Et alors qu’on attendait une réaction d’orgueil après ça – comme Victor Wembanyama l’avait fait en marquant 27 points et 12 rebonds après son 2/13 aux tirs lors de son premier match de Summer League – elle n’est finalement pas venue pour Sarr. Lors du match suivant, il n’a marqué que 2 points à 1/6 aux tirs. Mais il a été productif dans les autres secteurs, et c’est ce qu’a voulu retenir son coach :

« Il n’a pas fait ses meilleurs matchs au niveau du scoring, mais ce n’est qu’une partie du jeu. Vous pouvez impacter un match sans marquer un point si vous faites les bons choix, que vous jouez des deux côtés du terrain, et que vous donnez le maximum […] Le scoring viendra plus tard, mais ce soir il a gêné des tirs même sans les contrer, il a été très bon au rebond, surtout offensif, et a superbement facilité le jeu avec des passes élite […] Ça me montre qu’il est fort mentalement. »

En quatre matchs de Summer League, Sarr compile 5,5 points à 19,1% de réussite aux tirs (dont 11,8% à 3-points), 7,8 rebonds, 3,2 passes décisives et 2,5 contres en 30 minutes de moyenne. Des pourcentages aux tirs encore plus rares pour un intérieur de sa taille. Mais l’échantillon est bien sûr trop faible pour en tirer de vraies conclusions. D’autant que la saison dernière en NBL, il tirait à 52%, dont 29,8% à 3-points. La pression et les attentes en tant que n°2 de Draft lui ont sûrement porté préjudice. Mais il reste un jeune prospect qui va se développer sur le long-terme. Aux Wizards, il aura le temps de jeu et les responsabilités pour. La franchise lui fait confiance et veut en faire une pierre angulaire de son projet. À lui d’en faire bon usage.