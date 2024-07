0/15 aux tirs : la performance historiquement faible d’Alexandre Sarr en Summer League…

Commençons par le positif : 9 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres et 1 interception. Soit un vrai impact en défense. L’autre point positif, c’est que ce n’est « que » de la Summer League. L’an dernier, Victor Wembanyama a bien compilé un triste 2/13 aux shoots lors de sa première sortie à Vegas, ce qui ne l’a pas empêché d’écraser ensuite la saison NBA. Mais tout de même…

Pour sa troisième apparition sous les couleurs des Washington Wizards, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a vécu une soirée cauchemardesque avec un affreux 0/15 aux shoots (dont 0/7 à 3-points), une maladresse historique, inédite depuis 2017 en Summer League. S’il avait aligné de telles statistiques en NBA, le n°2 de la Draft serait rentré directement au deuxième rang des pires performances offensives de l’histoire derrière le 0/17 de Tim Hardaway en 1991.

Au-delà des chiffres, c’est l’impression visuelle laissée par le Toulousain qui peut paraître inquiétante. Déjà en difficulté offensive avant cette horrible prestation (4/12 puis 4/14), l’ancien intérieur du Real Madrid, qui disait pourtant « s’adapter plutôt bien », a semblé sombrer dans une crise de confiance, enchaînant les choix douteux (et les gros écarts à 3-points), si peu agressif au point d’être mangé par le rookie de Portland, Donovan Clingan (5 contres). Alex Sarr est tellement passé à côté de tout qu’il en a même manqué ses deux lancers-francs de la soirée, terminant donc avec 0 point à son compteur personnel…

Alors, évidemment, son niveau ne correspond pas à ce qu’il a montré la nuit dernière, sa carrière NBA ne sera pas non plus définie par cette Summer League. Mais au sein d’un petit intermède estival où les plus hauts choix de Draft sont traditionnellement les joueurs les plus scrutés, la contre-performance fait tâche. Le Français tentera de se rattraper dans deux jours face à Sacramento.