Tidjane Salaün : des qualités physiques innées, mais un « fou de travail » pour le reste

Betclic Élite - Tidjane Salaün, qui vient d'être élu le meilleur prospect de LNB, est en pleine progression grâce à sa grosse éthique de travail. Son profil d'intérieur athlétique polyvalent n'est qu'une ébauche de ce qu'il pourrait être dans le futur.

Longtemps annoncé loin derrière ses deux compatriotes Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher dans les différentes mock drafts NBA pour 2024, Tidjane Salaün (2,06 m, 18 ans) est en train de rattraper son retard. Il est même le prospect le plus en vogue en ce moment. La LNB l’a récemment élu en tête du “Top 30 des prospects” des championnats français sur ses réseaux sociaux. Il y devance Risacher et Melvin Ajinça. Même si ses statistiques sont encore inférieures à ces derniers, c’est le potentiel de Salaün qui est mis en avant. Ce n’est que sa première saison pleine en tant que professionnel, mais il montre déjà des signes annonçant un futur brillant.

Du haut de ses 2,06 m et 92kg, le petit frère de l’internationale française Janelle Salaün rivalise sans problème avec des adultes bien plus âgés. Utilisé aux postes 3 et 4 par Laurent Vila à Cholet, il domine même souvent ses vis-à-vis en taille. Et en force. Un de ses anciens coachs avouait auprès de Ouest-France n’avoir « jamais connu quelqu’un avec une telle puissance. » D’où son goût pour les missions défensives. Le natif de Paris est dans le top 15 des meilleurs intercepteurs du championnat. Ce qui n’est pas banal pour un joueur de sa taille et de son poids, alors que les interceptions sont plutôt le domaine de prédilection des extérieurs. Il est en effet particulièrement mobile pour son physique imposant, et garde toujours des mains actives. Ce qui résulte avant tout de qualités physiques innées. Mais qui ne le pousse pas pour autant à se reposer sur ses lauriers. Son entourage le décrit en effet comme un « fou de travail. »

👑 Tidjane Salaun à la première place du Top 30 prospects by @SMS_Ecole ! ✨ L'ailier de @CB_officiel devance Zaccharie Risacher, Melvin Ajinça, Noam Yaacov et Ilias Kamardine. https://t.co/lKiRyi6RtM pic.twitter.com/jyHFaEqxHK — LNB (@LNBofficiel) December 28, 2023

Une énorme marge de progression

À 18 ans et demi, Salaün est loin d’être un produit fini. Il continue d’identifier les domaines dans lesquels il doit progresser et s’y attelle. Dans les colonnes de Ouest-France cette semaine, il a expliqué avoir notamment beaucoup travaillé sur son tir à 3-points. Et plus particulièrement sur « sa prise de tir, sa gestuelle et ses appuis. » Et le travail a porté ses fruits. Après avoir mal débuté la saison dans ce secteur, il a fait plus que rectifier le tir récemment. En décembre, il tourne à un exceptionnel 68% de réussite (17/25) – championnat et Ligue des Champions (BCL) confondus. Son coach Laurent Vila confirme que ces chiffres ne sont pas tombés de nulle part : « Tidjane travaille comme un fou pour être en réussite. Le tir à 3-points, c’est quelque chose qu’il affectionne, qui est facile pour lui […] Et les performances de très haut niveau, c’est l’aboutissement de son travail. »

Ce tir extérieur en progression devient donc une arme en plus dans l’arsenal de Salaün. Même s’il s’est déjà montré capable de réussir des cartons offensifs, sa régularité à 3-points sera déterminante pour sa sélection à la Draft, et pour son avenir basketballistique en général. ESPN le place pour l’instant en 15e position de son Top 100 des meilleurs joueurs de la cuvée 2024. Qui est voué à évoluer au fur et à mesure de la saison. Celui qui n’a jamais caché vouloir jouer en NBA – comme lorsqu’il avait lancé en mai dernier à Kyle Kuzma, alors en visite à la Meilleraie : “On se voit dans deux ans” – se rapproche donc de plus en plus de son objectif. Le travail est la clé de sa réussite.