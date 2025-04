Mersin rejoint Prague en finale, au moins une Française remportera l’EuroLeague

Pour la deuxième fois en trois saisons, Mersin disputera la finale de l’EuroLeague féminine. Opposé à Valence, seul club du Final Six sans Française dans son effectif, le club turc l’a emporté de justesse (68-66) au terme d’un match à suspense. L’issue s’est dessinée dans les dernières secondes, grâce à une action décisive d’Yvonne Anderson, ancienne meneuse de Bourges.

Un money-time suffocant

Alors que Valence avait effacé un déficit de 11 points pour revenir à 64-64, puis égaliser à nouveau sur un panier de Kayla Alexander, c’est Yvonne Anderson (10 points, 4 passes) qui a pris ses responsabilités en scorant avec sang-froid à 12 secondes du terme. Derrière, la défense turque, avec Anderson à la baguette, a verrouillé la dernière possession espagnole, empêchant même Valence de tirer.

Les Françaises de Mersin en pleine lumière

Mais ce succès de Mersin est aussi, et peut-être surtout, celui de ses joueuses françaises. Marine Johannes a mené la charge avec 12 points, Marine Fauthoux en a ajouté 10, Iliana Rupert 8 et Christelle Diallo a complété le quatuor. À elles quatre, elles ont cumulé 30 points, soit près de la moitié du total de l’équipe.

Elles auront désormais l’opportunité de décrocher le titre européen ce dimanche (20h) face à Prague, tombeur surprise de Fenerbahçe un peu plus tôt dans la journée (91-71). Quoi qu’il arrive, une Française sera sacrée championne d’Europe cette saison.

Une finale sous haute tension en perspective

Deux jours après un quart de finale houleux contre Bourges – et les remous liés à l’arrestation du président de Mersin –, les Turques ont montré du caractère pour aller chercher ce ticket pour la finale. Face à Prague, le défi sera de taille, mais avec une telle armada franco-internationale et une Yvonne Anderson clutch, tout semble possible.