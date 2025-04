Après ses débordements au Final Six, le président de Mersin condamné à une amende

En ce début de Final Six de l’EuroLeague, dont les demi-finales se jouent ce vendredi 11 avril, l’événement qui a défrayé la chronique fut l’exclusion de la salle et l’arrestation du président de Mersin, Serdar Cevirgen. Lors de la rencontre des quarts de finale opposant Bourges à son équipe mercredi 9 avril, le dirigeant s’était introduit sur le terrain, déclenchant une échauffourée avec des officiels, ce qui a impliqué l’intervention de la police espagnole.

Après avoir été arrêté, passé une nuit en garde en vue et présenté à un juge le lendemain, le président de Mersin CBK a été condamné par la justice espagnole. Pour les motif suivant – « délit de résistance à l’autorité » et « blessures sur des policiers », il écope d’une amende de 6 mois à raison de 8 euros/jour et à une amende de 20 jours à raison de 8 euros/jour, indique l’AFP. Le dirigeant turc doit également régler des indemnités aux quatre policiers blessés, de l’ordre de 280 à 400 €.

Alors que son équipe de Mersin CBK va disputer la demi-finale du Final Six face à Valence ce vendredi 11 avril, il n’est pas indiqué si Serdar Cevirgen est interdit de présence ou non à la salle de Saragosse, lieu de la compétition.