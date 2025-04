Le double champion d’Europe, Fenerbahçe, est tombé : Valériane Ayayi disputera une première finale de Coupe d’Europe !

Ne remuons pas le couteau dans la plaie : oui, il lui manque un titre international. Mais dans sa carrière en club, Valériane Ayayi a quasiment tout gagné : le championnat de France, la Coupe de France, le championnat de République tchèque, tout à quatre reprises, ou bientôt (quatrième titre national à venir pour Prague).

Oui, mais il lui manquait toujours un coup d’éclat majeur sur la scène européenne. Trois Final Four avec Prague, et toujours pas de finale. Mais ça, c’est de l’histoire ancienne… Le club tchèque a atteint la dernière marche, et de quelle manière !

Valérie Garnier : « On a pris une leçon de basket ! »

Dix ans après son seul sacre continental, l’USK Prague a détrôné le double champion d’Europe, le Fenerbahçe Istanbul (91-71), qui n’avait plus connu la défaite en EuroLeague depuis janvier… 2024. « Le match se résume à une statistique : 50 rebonds à 18. C’est tout », a lâché une Gabby Williams (20 points à 7/13 et 3 rebonds) aux yeux rouges en conférence de presse.

Très loin de ses standards, à l’image d’Emma Meesseman (4 points à 2/7), l’équipe stambouliote a subi « une leçon de basket » du propre aveu de Valérie Garnier, qui n’a accordé que 3 minutes à Marième Badiane. Elle a surtout été la victime du plan parfait de la légende slovaque, Natalia Hejkova, qui va conclure sa carrière par une finale européenne.

Ayayi embêtée par les fautes

« C’est notre meilleure performance de la saison, au meilleur moment », clame la membre du Hall of Fame FIBA. « Tout le monde a été particulièrement utile des deux côtés du terrain. » Avec une mention spéciale pour Valériane Ayayi, qui aurait pu être gênée par ses quatre fautes récoltées dès la 26e minute, mais a magnifiquement géré sa fin de match pour apporter une prestation ultra complète (15 points à 6/12, 7 rebonds et 3 passes décisives en seulement 25 minutes). Oui, la Bordelaise a bien mérité d’aller disputer sa première finale d’EuroLeague en carrière !