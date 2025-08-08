Recherche
EuroLeague

Le chiffre : 14 500 abonnés à Valence pour la saison inaugurale dans sa nouvelle salle !

Le Valencia Basket démarre sa saison 2025-2026 avec plus de 14 500 abonnés, un record pour un club espagnol, hommes et femmes confondus. L’arrivée dans la Roig Arena, nouvelle enceinte ultra-moderne, a contribué à cet engouement sans précédent.
00h00
La Roig Arena est déjà prête

Crédit photo : Valencia Basket Club

Le Valencia Basket Club franchit un cap historique. À l’aube de sa première saison dans la Roig Arena, le club espagnol a officialisé un chiffre record de plus de 14 500 abonnés, tous genres confondus. Cette affluence cumulée pour les équipes masculines et féminines constitue tout simplement la plus importante base de fans abonnés de tout le basketball espagnol.

Une affluence record pour les hommes comme pour les femmes

Du côté de l’équipe masculine, plus de 10 800 abonnés sont recensés, un sommet jamais atteint pour le club, auparavant limité par la capacité de l’ancienne salle de la Fonteta (7 500 places). Ce chiffre fait de Valencia le club avec le plus grand nombre d’abonnés en Liga Endesa, selon les chiffres actuels.

L’équipe féminine ne reste pas en retrait : avec plus de 3 700 abonnés pour la saison à venir, elle devient également la formation la plus suivie de Liga Femenina Endesa. Ce chiffre dépasse même l’affluence moyenne des matchs à domicile la saison passée (3 277 spectateurs en moyenne).

Une offre complète et un cadre modernisé

Les abonnements incluent tous les matchs à domicile organisés par le club – que ce soit en saison régulière ou en playoffs – en Liga Endesa et EuroLeague pour les hommes, en Liga Femenina Endesa et EuroLeague féminine pour les femmes. Seule la Copa del Rey 2026, organisée par l’ACB à Valence, n’est pas couverte par l’abonnement.

Ces chiffres pourraient encore monter puisque Valencia Basket envisage une nouvelle fenêtre d’abonnement en septembre, selon les disponibilités restantes dans la Roig Arena.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
