Nick Weiler-Babb, le premier nom publiquement rattaché à l’AS Monaco

Alors que l’AS Monaco a encore la possibilité de vivre une saison historique, avec la Betclic ÉLITE et l’EuroLeague dans le viseur, les premières rumeurs estivales commencent à bruisser dans certains médias européens. Et l’une d’entre elle concerne de manière sérieuse, pour la première fois, la Roca Team.

Selon Sport24, un média grec relativement fiable, Nick Weiler-Babb (1,96 m, 29 ans) ferait partie des cibles prioritaires du club de la Principauté et les négociations seraient même bien engagées.

Pour succéder à Alpha Diallo ?

Une nouvelle qui coïncide avec la fin de contrat d’Alpha Diallo, qui avait prolongé pour trois ans en 2022. Les profils des deux hommes sont relativement similaires : polyvalent sur plusieurs postes extérieurs, le joueur du Bayern Munich fait partie des meilleurs défenseurs de la saison d’EuroLeague, en plus d’un apport offensif complet et largement en hausse (8,3 points à 49%, 4,3 rebonds et 5,1 passes décisives.

Toutefois, le Guinéen n’est pas encore parti de Monaco, loin de là. Il dispose, par exemple, d’un avocat de poids en la personne du patron du vestiaire, Mike James, qui a publiquement réclamé sa prolongation lundi. « Attendez une minute », a-t-il réagi face aux rumeurs. « Mon gars va rester ! »

Hold on now!!!! Brotha stayin https://t.co/1Z12HrvFXt — Mike James (@TheNatural_05) March 31, 2025

International allemand, présent lors de l’EuroBasket 2022 (médaille de bronze) et les Jeux Olympiques 2024 (mais pas la Coupe du Monde 2023, remportée par la Mannschaft), Nick Weiler-Babb (petit frère du Gravelinois Chris Babb) est cependant sous contrat jusqu’en 2026 avec le Bayern Munich, où il avait rempilé pour deux ans l’été dernier.