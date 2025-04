Homme fort du Rocher depuis 2021, Alpha Diallo reste à Monaco pour 3 saisons de plus

Depuis son arrivée en EuroLeague en 2021, l’AS Monaco continue de garder une base de joueurs solide. Mike James, Donatas Motiejunas et Alpha Diallo (2,01 m, 27 ans) est le trio de joueur présent depuis quatre ans, rejoints un an plus tard par Jaron Blossomgame, Jordan Loyd, Élie Okobo et Matthew Strazel. Et l’un des trois membres originels vient d’être prolongé pour trois saisons supplémentaires. Le club de la Principauté a en effet annoncé ce samedi 19 avril qu’il était parvenu à un accord pour conserver Alpha Diallo jusqu’en 2028.

« Je suis ici depuis le début de l’aventure en EuroLeague il y a maintenant près de 4 ans. C’est incroyable de voir le chemin parcouru. Monaco, c’est vraiment comme ma deuxième maison maintenant. Le club, les fans, la ville, je suis épanoui et heureux dans ce contexte. À ce stade-là, c’est plus que du basket. Il y a une vraie connexion, et prolonger était comme une évidence. Je me sens pleinement investi dans ce club, entouré de gens passionnés, et fier de contribuer à son développement sur la scène européenne. » Alpha Diallo dans le communiqué de presse du club

Un couteau-suisse régulier

Depuis son arrivée en provenance de Grèce après quatre ans de NCAA, Diallo est un véritable couteau suisse pour les différents coachs qui se sont succédés. S’il explose rarement les compteurs offensivement, il est l’un des Monégasques les plus constants des deux côtés du terrain. Son tir extérieur a dépassé cette saison les 40% pour la première fois depuis son arrivée en EuroLeague. D’où la volonté de le faire jouer des coachs, qui savent à quoi s’attendre avec lui. Cette saison sur la scène européenne, l’américano-guinéen est encore le quatrième joueur le plus utilisé de l’équipe et le cinquième meilleur marqueur. Tout en étant, selon un vote des joueurs à mi-saison, le meilleur défenseur de la compétition.

Il faudra maintenant observer quelles seront les prochaines pièces à être prolongées. L’AS Monaco semble montrer une volonté de s’activer sur le mercato cet été. Plusieurs rumeurs de signatures de gros joueurs d’EuroLeague sont déjà dans les papiers. Engagée en playoffs contre Barcelone, la Roca Team tentera de faire mieux que l’élimination au premier tour en 2023/24.