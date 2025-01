Alpha Diallo considéré meilleur défenseur d’EuroLeague à la mi-saison, selon les joueurs

C’est une récompense à la hauteur du joueur. Alpha Diallo (2,01 m, 27 ans) souvent dans l’ombre des talentueux arrières, Mike James & co, se voit lui aussi récompenser. Sa détermination sans relâche au marquage de ses adversaires n’a pas échappé aux yeux des joueurs de l’EuroLeague qui l’ont désigné comme le meilleur défenseur de la première partie de saison, dans un sondage réalisé par Basketnews.

Avec le club de la principauté, l’ailier américano-guinéen a beau être une belle arme offensive (12,1 points de moyenne par match, avec 62,9% de réussite à 2-points), il est avant tout considéré comme le plus féroce défenseur des lignes extérieures. Il est notamment co-leader au nombre d’interceptions (1,6) par rencontre. Par ailleurs, il gobe environ 4,6 rebonds en moyenne par match.

Alpha Diallo was named the Best EuroLeague Defender in the @BasketNews_com mid-season players' survey. Tied for 1st place in EuroLeague steals per game, Monaco's forward is enjoying career highs in 6 categories–

12.1 PPG

62.9% 2FG

48.2% 3FG

2.0 APG

1.6 SPG

14.6 PIR pic.twitter.com/hFNl5Rd8WL

— Donatas Urbonas (@Urbodo) December 24, 2024