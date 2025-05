Les éloges de Mike James pour l’un de ses coéquipiers, Yoan Makoundou

Même si cela fait deux saisons que Yoan Makoundou et Mike James n’évoluent plus ensemble, le natif de l’Oregon n’a pas pour autant oublié celui qui reste encore son coéquipier, avec un contrat courant jusqu’en 2026 en Principauté pour l’ailier-fort français.

Prêté au Buducnost Podgorica en 2023-2024, Yoan Makoundou (2,07 m, 24 ans) a été envoyé cette saison au TT Ankara, découvrant ainsi le championnat turc et continuant à s’aguerrir en EuroCup. L’international français a confirmé qu’il avait bien le niveau du 2e échelon européen, avec encore une production autour de 11 points de moyenne à 50% aux tirs dont 31% à 3-points, avec 4,9 rebonds et 1,7 contres en une vingtaine de matchs. De quoi bientôt lui permettre de découvrir l’EuroLeague, à Monaco ou ailleurs ?

C’est à ce propos que Mike James s’est publiquement exprimé sur X. En réponse à un tweet sur les joueurs d’EuroCup susceptibles d’évoluer en EuroLeague l’an prochain (où Yoan Makoundou est mentionné), le star de l’ASM s’est permise d’apporter son écho à propos de son coéquipier tricolore.

Bro wasn’t mature enough to play for us when he was there. Went away figured it out and ready to make an impact. Sometimes u gotta understand where u at in life and hoop to be ready. Whoever get bro going to have a dog.

Yoan…. https://t.co/J1pLFZOtNW

— Mike James (@TheNatural_05) May 7, 2025