Trois jours après Joan Beringer, Alex Sarr bat le record historique de contres en Summer League !

L’Équipe de France n’a pas de soucis à se faire en ce qui concerne sa protection d’arceau dans le futur. Le pays regorge de pivots phénomènes athlétiques qui en ont fait leur spécialité. En plus de Victor Wembanyama et Rudy Gobert, deux autres tricolores se sont illustrés par leur capacité à contrer des tirs pendant cette Summer League 2025. Alors que Joan Beringer avait égalé le historique de contres sur un match de Summer League il y a trois jours, son aîné d’un an Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) l’a battu en cette soirée du 13 juillet.

Des choses à prouver

Alors que sa participation était en suspens au vu de sa pré-sélection pour l’Euro avec l’équipe de France (où il aura une vraie chance avec les forfaits de Wembanyama, Gobert et Mathias Lessort), Sarr prend finalement part à cette Summer League. Et avec une année d’expérience en tant que titulaire NBA, il y a des attentes autour de lui. Surtout après le désastre de sa première Summer League l’été dernier (5,5 points de moyenne à… 19,1% aux tirs). Il y aussi des attentes autour des Wizards, qui ont aligné la grosse équipe avec leurs quatre rookies de l’année dernière (Sarr, Bub Carrington, Kyshawn George et AJ Johnson). Alors forcément la défaite inaugurale contre les Suns (84-103) a déçu.

Une réaction était attendue sur ce deuxième match contre les Brooklyn Nets. Notamment si l’équipe de la capitale veut vraiment aller chercher le premier titre de son histoire dans cette compétition. Et après avoir manqué d’intensité comme l’ensemble de son équipe dans le premier quart (perdu 22-29), Sarr a donné le ton dans le reste de la rencontre.

Record historique

Car le pivot n°2 de la Draft 2024 termine avec 16 points à 7/15 aux tirs, 12 rebonds, 2 passes décisives et… 8 contres en 29 minutes. Cette dernière statistique est tout simplement un record dans l’histoire de la Summer League. Quatre joueurs avaient réussi à atteindre les 7 réjections – dont Joan Beringer il y a trois jours – mais aucun n’avait dépassé ce total. Sarr, qui tournait à 1,5 contre de moyenne la saison dernière en NBA, écrit donc l’histoire. Grâce à son agilité, sa détente et ses timings, il continue de s’inscrire dans la lignée des meilleurs protecteurs d’arceau de la ligue.

Lors de ce match contre les Nets, ce sont surtout les rookies des Nets qui en ont subi les conséquences. À l’image de son compatriote Nolan Traoré (7 points, 6 rebonds, 3 passes décisives en 23 minutes), qui s’est fait contrer… trois fois par Sarr. En fin de match, il arrêtait ou influençait quasiment chaque attaque adverse. D’où son plus/minus de +16, le meilleur du match.

Les Wizards l’ont emporté au forceps, sans briller (102-96), et maintiennent ainsi leurs espoirs de titre. Le cinq majeur avec deux rookies et trois sophomores a marqué quasiment 80% des points. En face, on peut noter les 30 points de l’ancien coéquipier de Joël Ayayi et Killian Tillie à Gonzaga, Drew Timme. Le pivot adepte du jeu au poste en a fait voir de toutes les couleurs à Alex Sarr, preuve qu’être un bon contreur n’est pas forcément synonyme de bonne défense.