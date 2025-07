Coup d’éclat de Joan Beringer, qui égale déjà un record en ouverture de la Summer League

Il avait donné le ton dès la première action du match : 2 contres en l’espace de 5 secondes. Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) a commencé son aventure en NBA sur les chapeaux de roues. À peine deux semaines après sa Draft, l’ex-strasbourgeois a eu l’honneur d’ouvrir la Summer League de Las Vegas avec ses Minnesota Timberwolves, contre les New Orleans Pelicans (victoire 98-91). À horaire européen (21h30), l’occasion était belle de s’illustrer devant les yeux des fans français et de ceux du monde entier.

Ce qu’il a parfaitement réussi. Beringer termine avec 11 points à 5/6 aux tirs, 8 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et… 7 contres en 23 minutes. Ce qui égale le record historique de contres sur un match de Summer League. « Dégage » disait-il après chacun d’entre eux, comme il l’a expliqué aux journalistes américains. En sachant qu’un huitième contre – clairement visible en regardant le match – a été oublié par la table de marque et transformé à tort en interception.

« Joan a des timings impeccables. Il est très actif mais ne dépense pas d’énergie pour rien. Même s’il est encore très brut, il a de super instincts. Il n’a peur de rien, mais il reste calme, ne se précipite pas.

Tout le crédit va à Tim Connelly [le GM] et son staff : ils ont misé sur lui, et ils ont eu raison. C’est une super nouvelle pour nous de l’avoir, d’autant qu’il peut apprendre de Rudy [Gobert]. Et il rentre dans notre groupe de jeunes joueurs, on avait besoin de plus de vitesse et d’activité pour rajeunir l’effectif. Il est plus grand qu’il n’y paraît et est très athlétique »

Le coach des Timberwolves Chris Finch sur Beringer (source : League Pass)