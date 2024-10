Le dunk historique de Dominique Malonga : « C’est un geste qui pourrait faire prendre une autre dimension au basket féminin »

Alors oui, à 17 ans, Alicia Tournebize a réussi un dunk (à deux mains en plus !) lors d’un match de Nationale 2 entre les Espoirs de Bourges et Beaumont le 21 septembre dernier (80-61). Mais la NF2 n’est pas exactement l’EuroCup Women et il n’existe aucune vidéo du geste de la jeune Tango, qui ne possède en plus pas la notoriété de Dominique Malonga. Et après avoir failli faire exploser la LDLC Arena lors d’un match amical entre la France et la Serbie avant les Jeux Olympiques en juillet en manquant de très peu sa tentative (« Ça montre que la première réussite arrive », prophétisait-elle), l’intérieure de l’ASVEL, 198 centimètres sous la toise, est entrée dans l’histoire mercredi en dunkant seule en contre-attaque face à l’AEL Limassol, profitant de la très faible opposition proposée par le club chypriote en EuroCup (115-54).

💥 Pour la première fois, Dominique Malonga a dunké en plein match ! 😲 L'internationale française a enfin concrétisé en match une action rare dans le basket féminin 📽️ https://t.co/Up55hhQSmwpic.twitter.com/7JGgJtj6se — BeBasket (@Be_BasketFr) October 30, 2024

« Témoin de l’histoire », a tweeté son coach Yoann Cabioc’h, demandant à ESPN de la classer en première position de sa prochaine mock-draft WNBA. Devenue virale sur les réseaux sociaux, et l’ayant propulsé dans des grands titres comme Le Monde, cette séquence risque de grandement participer à sa notoriété croissante, elle qui ne s’est d’ailleurs pas contentée de dunker mais a encore largement dominé contre Limassol (23 points à 11/14, 10 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre pour 34 d’évaluation en 20 minutes).

🔥 Le premier dunk de l'histoire d'une basketteuse française, ça s'arrose ! Congrats Dom !#ASVElles pic.twitter.com/JHzw6KsOhw — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) October 30, 2024

Tournebize, Le Seyec, Malonga : la nouvelle génération au pouvoir

Un dunk dans le basket féminin, c’est une révolution ! Dans l’histoire de la WNBA, seulement 38 ont été recensés, dont le premier le 30 juillet 2002 pour Lisa Leslie et 27 pour la seule Brittney Griner. En Europe, c’est beaucoup plus rare, avec une première pour Sylvia Fowles en 2008, mais la nouvelle génération tricolore semble vouloir abattre les barrières. Dominique Malonga le réalisait fréquemment à l’entraînement ces derniers temps, tout comme Alicia Tournebize (1,92 m, 17 ans) ou la championne d’Europe U20 Rosanne Le Seyec (1,98 m, 20 ans). Une émulation positive, qui pourrait permettre au basket féminin de basculer dans une nouvelle dimension. C’est en tout cas ce que voulait retenir la Villeurbannaise mercredi soir, interrogée par Le Progrès à l’issue de la rencontre. « Cela fait très longtemps que je dunke assez facilement, j’en passe régulièrement à l’entraînement, c’est devenu une routine à l’échauffement, quelque chose de naturel. Le dunk, c’est comme un lay-up. C’est un geste qui pourrait faire prendre une autre dimension au basket féminin. Il ne faut pas se limiter, surtout moi qui ai la capacité de le faire facilement »