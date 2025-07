Lauriane Dolt bâtit un STB Le Havre ambitieux pour (enfin) retrouver l’Élite 2

Lauriane Dolt ne s’est pas laissée abattre par la frustration de l’exercice 2024-2025. Pour sa première saison à la tête du STB Le Havre, l’ancienne coach de Mulhouse est passée tout près de l’accession en Élite 2 (ex-Pro B), doublée en fin de saison régulière par Quimper puis sortie en demi-finales des playoffs par le futur champion, Challans. Un échec formateur qu’elle a mis à profit pour bâtir un effectif complet de dix professionnels, taillé pour viser la montée en 2026.

Un effectif complet, pensé pour la montée

À peine la saison achevée, Lauriane Dolt a enclenché la mécanique. Le 9 juin, au lendemain de l’élimination à Challans, le chantier était lancé. « Je suis partie des manques que nous avions pu afficher la saison dernière », explique-t-elle à Paris-Normandie. Parmi eux, un déficit flagrant de shooteurs. Résultat : le recrutement de Jordan Robertson, Theo Rey et Marc Gosselin, auxquels s’ajoute l’expérience de Benoît Mangin, permet désormais d’afficher de vraies menaces derrière l’arc.

Mais pour la coach, l’attaque ne suffit pas. « Je suis convaincue qu’il faut faire partie des meilleures défenses pour gagner le championnat », poursuit-elle. Avec un objectif clair : plus de densité physique, de verticalité et de constance. La signature de profils athlétiques comme Cédric Bah ou Marc Gosselin va dans ce sens.

Dix pros et de la continuité

Le STB conserve aussi une ossature : Mangin, Cayol, Ndoye, Bassoumba. Pour Lauriane Dolt, leur maintien n’a jamais été remis en question. « Il n’était pas question pour moi de remettre en cause la présence des joueurs sous contrat, à moins qu’eux aient des velléités de départ », assure-t-elle. Steven Cayol a d’ailleurs reçu une proposition de contrat de trois ans. « Il se projetait avec nous dès l’entretien de fin de saison. »

Autre continuité : la prolongation de Thibault Desseignet, qui a pleinement rempli son rôle de meneur suppléant. Côté départs, aucun regret pour la coach havraise. Mensah, Bigote, Nebot, Awich, Wright, Marius et Sangaré ont quitté le club, mais « il n’y en a pas que j’aurais aimé retenir », avoue-t-elle.

Des recrues ciblées, un puzzle finalisé

Au total, six nouveaux joueurs viennent compléter le groupe havrais : Cédric Bah, Marc Gosselin, Jordan Robertson, Théo Rey, Ange Kouame et Earvine Bassoumba. Pour le poste 5, longtemps resté vacant, Dolt voulait un profil précis : un intérieur capable d’apporter de la présence dans la raquette. « On a trop souffert la saison dernière d’avoir un jeu trop écarté du cercle », admet-elle. Elle a donc misé sur l’ancien Chartrain Ange Kouame.

Le duo Robertson – Rey, déjà vu à Loon-Plage il y a deux ans, est un pari sur la complémentarité. Rey est salué pour son investissement, tandis que Robertson combine adresse extérieure et agressivité offensive.

Avec ce groupe dense, équilibré et construit selon ses principes, Lauriane Dolt veut désormais franchir l’ultime marche. Le STB vise la montée, et cette fois, les Havrais veulent être les premiers sur la ligne.