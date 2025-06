Chima Moneke signe à l’Étoile Rouge de Belgrade après deux belles saisons à Baskonia

Chima Moneke (1,96 m, 29 ans), ancien joueur de Rouen, Denain, Quimper, Orléans et Monaco, a officiellement rejoint l’Étoile Rouge de Belgrade. L’Australo-Nigérian, passé par Baskonia ces deux dernières saisons, s’est engagé pour deux ans avec le club serbe, pour un montant estimé à 4,8 millions d’euros selon Mozzar Spor. Présent à Paris ce mardi 24 juin pour assister au match 5 des finales de Betclic ELITE entre Monaco et Paris, l’ailier-fort poursuit son tour d’Europe.

Un nouveau défi en EuroLeague pour Chima Moneke

À 29 ans, Chima Moneke poursuit son ascension sur la scène européenne. Après avoir brillé en France (Rouen, Denain, Quimper, Orléans), explosé à Manresa (MVP de la BCL en 2022), connu la NBA avec Sacramento puis remporté la Betclic ELITE et la Coupe de France avec Monaco en 2023, l’international nigérian a confirmé à Baskonia. En Liga Endesa cette saison, il a tourné à plus de 13 points et 6 rebonds de moyenne.

Sa régularité et son impact physique n’ont pas laissé insensible l’Étoile Rouge de Belgrade, qui a annoncé ce mardi 25 juin l’arrivée de l’ancien Monégasque comme première recrue de l’été. Le club serbe, habitué aux joutes de l’EuroLeague, s’offre un joueur d’énergie, expérimenté et en pleine force de l’âge.

Ami de T.J. Shorts et toujours connecté à la France

Preuve de son attachement au basket français, Chima Moneke était présent à la Adidas Arena mardi soir pour le match 5 des finales entre Paris et Monaco, son ancien club. Très proche de T.J. Shorts, le MVP du championnat, il a suivi avec attention cette finale qui a sacré Monaco. Un clin d’œil à son passage remarqué en LNB.

Avec ce nouveau contrat de deux ans à Belgrade, Moneke entame une nouvelle étape de sa carrière, dans un club ambitieux et suivi par l’un des publics les plus fervents d’Europe.