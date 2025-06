Trente ans après son papa, Louka Letailleur passe professionel au BCM Gravelines-Dunkerque

Après avoir fait ses emplettes de jeunes joueurs du côté de Cholet Basket, avec Soren Bracq et Romain Valakou, le BCM Gravelines-Dunkerque s’est aussi assuré de sécuriser l’un de ses protégés : Louka Letailleur. Le jeune ailier (né en 2008) a signé son premier contrat professionnel avec le club nordiste, pour une durée de trois saisons.

Issu du centre de formation et d’ores-et-déjà l’un des leaders de l’Equipe Espoirs cette année, Louka Letailleur a paraphé un premier contrat professionnel de 3 ans avec le @BCMBasket !🗣️ 📲 https://t.co/t9K8gPRc99#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/1tF9pNmiJP — BCM Basketball (@BCMBasket) June 24, 2025

Patron des Espoirs avec Evan Boisdur

Louka Letailleur (1,98 m, 17 ans) fera ainsi partie intégrante de l’effectif de dix joueurs professionnels pour la saison 2025-2026. S’il n’a effectué qu’une seule apparition sous les ordres de Jean-Christophe Prat lors du dernier exercice (2 minutes contre La Rochelle en janvier), le champion d’Europe U16 en 2024 a été l’un des éléments forts des Espoirs gravelinois. Il a terminé 12e meilleur marqueur de la saison en U21 (15,6 points à 42% aux tirs).

Avec Soren Bracq, l’ailier aura potentiellement une carte à jouer au BCM Gravelines-Dunkerque, d’autant plus avec le départ de Roman Domon vers la NCAA cet été.

PROFIL JOUEUR Louka LETAILLEUR Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 17 ans (22/05/2008) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 15,6 #12 REB 5,4 #29 PD 1,7 #82

Poursuite de l’héritage familial au BCM

Au-delà du BCM Gravelines-Dunkerque, Luka doit aussi faire la fierté de la famille Letailleur. Trente ans après son père, Bernard, qui a connu les débuts de Gravelines-Dunkerque dans l’élite de 1989 à 1995, le fiston devient lui aussi un joueur professionnel du BCM. Un fait à souligner d’autant plus que le père et le fils sont originaires de la ville et ont été formés au club.