Kristaps Porzingis envoyé aux Hawks dans un trade à trois équipes

Les Boston Celtics ont officialisé mardi un échange à trois équipes qui bouleverse encore leur effectif. Kristaps Porzingis et un choix de deuxième tour rejoignent les Atlanta Hawks, tandis que Terance Mann et le 22e choix de draft partent vers les Brooklyn Nets. En retour, Boston récupère Georges Niang et le 40e choix de la draft 2025.

Cette transaction intervient moins de 24 heures après l’échange de Jrue Holiday vers Portland contre Anfernee Simons et deux choix de deuxième tour. Selon Bobby Marks d’ESPN, ces deux trades permettent aux Celtics d’économiser 180 millions de dollars en luxury tax, alors que leur masse salariale totale était initialement projetée à plus de 500 millions de dollars la saison prochaine.

Une stratégie d’économies après la blessure de Jayson Tatum

Ces mesures d’économies étaient attendues suite à la rupture du tendon d’Achille de Jayson Tatum lors du deuxième tour des play-offs contre les New York Knicks. La nouvelle direction des Celtics, dont l’acquisition de l’équipe devrait être finalisée dans les prochaines semaines, cherche à réduire considérablement la masse salariale.

Boston passe désormais sous le second seuil de la taxe de luxe et pourrait même éviter complètement cette taxe cette saison. Un changement radical pour une franchise qui visait initialement une masse salariale de 532 millions de dollars, taxes incluses.

Porzingis arrive à Atlanta après deux excellentes saisons à Boston, où il a établi un record personnel avec 41,2% de réussite à 3-points tout en maintenant plus de 19 points de moyenne. Le Letton de 2,21 m devrait s’intégrer parfaitement dans la raquette des Hawks aux côtés de Jalen Johnson, Onyeka Okongwu et Zaccharie Risacher, premier choix de draft 2024.

Brooklyn accumule les choix de draft

Pour les Nets, récupérer le contrat de Mann sur trois ans à 15,5 millions annuels leur coûte le 22e choix de draft, initialement détenu par les Lakers avant d’arriver à Atlanta via l’échange de Dejounte Murray. Brooklyn dispose maintenant de cinq sélections au premier tour mercredi : les 8e, 19e, 22e, 26e et 27e choix.

Les Hawks conservent une flexibilité salariale importante pour l’été prochain en se débarrassant du contrat de Mann. Avec Porzingis en dernière année de contrat à 30 millions, Trae Young disposant d’une player option et Dyson Daniels éligible à une extension, Atlanta garde ses options ouvertes pour restructurer son effectif.