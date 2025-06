Révélation du NBH cette saison, Raphaël Boum signe son premier contrat pro avec Nantes

Raphaël Boum est un joueur du Nantes Basket Hermine pour les trois prochaines saisons. Le jeune ailier a signé son premier contrat professionnel avec le NBH, après une saison où il a cassé la baraque en Espoirs Pro B ainsi que réalisé quelques apparitions très concluantes dans le groupe de Rémy Valin.

💥[𝐑𝐞𝐜𝐫𝐮𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭] 𝙍𝙖𝙥𝙝𝙖𝙚̈𝙡 𝘽𝙤𝙪𝙢 𝙨'𝙚𝙣𝙜𝙖𝙜𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧 3 𝙖𝙣𝙨 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙡'𝙚́𝙦𝙪𝙞𝙥𝙚 𝙥𝙧𝙤 !

⁰🔵🔴 Made in Nantes. Pro à 18 ans, élu dans le meilleur 5 Espoirs Pro B

Dans le meilleur cinq Espoirs Pro B

Après avoir crevé l’écran sur la fin de saison d’ELITE 2, avec notamment une performance à 16 points et 8 rebonds contre Blois fin avril, Raphaël Boum va avoir l’occasion de montrer son talent sur l’entièreté d’un exercice. Au total la saison dernière, le pur produit de la formation nantaise a disputé 11 rencontres de l’antichambre de l’élite, pour 2,3 points et 1,1 rebond de moyenne en 10 minutes de jeu. C’est grâce à ses performances remarquées en Espoirs que l’ailier a pu gagner ce temps de jeu, en compilant 16,2 points à 53% aux tirs dont 34% à 3-points, 5,5 rebonds et 3,4 passes décisives en 28 minutes de jeu en moyenne. Ce qui lui a également valu d’être nommé dans le meilleur cinq de la saison chez les U21 de l’ELITE 2.

PROFIL JOUEUR Raphaël BOUM Poste(s): Ailier Taille: 196 cm Âge: 17 ans (31/08/2007) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE 2 PTS 16,2 #12 REB 5,5 #47 PD 3,4 #33

« Nous misons sur lui pour le futur ; cette saison il a découvert peu à peu le terrain avec les pros que ce soit en match ou à l’entraînement, où il a pu montrer qu’il est promis à un bel avenir », indique son entraîneur Rémy Valin dans le communiqué du club. « L’année prochaine Raphaël intégrera le groupe des 10 joueurs professionnels, où je compte sur lui pour déjà être un joueur pro à part entière. Nous sommes certains qu’il ne va cesser de progresser et de s’imposer de plus en plus dans notre effectif, c’est un joueur qui peut faire énormément de choses sur un terrain que ce soit offensivement ou défensivement. »