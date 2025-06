Williams Narace choisit Dijon, après cinq ans au Mans

Williams Narace (2,00 m, 28 ans), qui a passé les cinq dernières saisons au Mans, portera le maillot de la JDA Dijon lors du prochain exercice. L’international camerounais, bénéficiant du statut de joueur formé localement (JFL), a été officialisé ce mercredi par le club bourguignon pour un contrat de deux saisons.

𝗪𝗜𝗟𝗟𝗜𝗔𝗠𝗦 𝗡𝗔𝗥𝗔𝗖𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗜𝗝𝗢𝗡𝗡𝗔𝗜𝗦 ! 🔥 Après cinq années passées du côté du @MSB_Officiel, Williams rejoint la JDA pour les deux prochaines saisons ! 🤩 Bienvenue chez toi Williams ! 💙 📄 Plus d’info sur https://t.co/oBdRWUswun#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/uTqELJ6kf9 — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) June 25, 2025

Un profil intense et fidèle pour la raquette dijonnaise

Après Quentin Losser et Justin Bibbins, la JDA Dijon tient sa troisième recrue pour 2025-2026. Il s’agit de Williams Narace (2,00 m, 28 ans), intérieur passé par le centre de formation de Nancy et qui vient de conclure sa cinquième saison consécutive au Mans. Cette saison, en Betclic ELITE, il a tourné à 7,4 points à 42,2 %, 3,4 rebonds et 0,7 passe décisive en 19 minutes de moyenne. Des statistiques régulières, complétées par une belle campagne de Leaders Cup où il a brillé avec 17,7 points et 6 rebonds de moyenne sur trois matchs, et surtout la victoire au bout.

Apprécié pour sa constance et son impact défensif, Williams Narace arrive à Dijon avec la promesse d’un rôle majeur dans l’effectif. « Pouvoir compter sur Williams Narace pour les deux prochaines saisons est une véritable satisfaction », confie Fabien Romeyer, directeur sportif de la JDA dans le communiqué du club. « Poste 4 d’impact, joueur fidèle à ses clubs et auteur d’une saison aboutie avec Le Mans, Williams fait preuve d’une incroyable régularité depuis cinq ans. »

Fabien Romeyer insiste également sur sa capacité à faire basculer une rencontre par son activité : « Il va nous apporter de la dureté, une vraie plus-value défensive ainsi que ses qualités de rebondeur. Avec son profil collant parfaitement à l’identité de la JDA, Williams se positionnera comme l’un des leaders de notre raquette. »

PROFIL JOUEUR Williams NARACE Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 28 ans (17/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,8 #109 REB 3,2 #89 PD 0,6 #185

Un retour à des responsabilités accrues ?

Auteur de saisons à 10 points et 5 rebonds en moyenne lors de ses premières années au Mans, Narace aura à Dijon l’opportunité de retrouver ce niveau de production. Avec un effectif en pleine reconstruction, la JDA semble vouloir lui confier un rôle plus central que celui qu’il occupait cette saison en Sarthe. Joueur énergique, apprécié pour son engagement, Narace pourrait être l’un des visages forts du projet 2025-2026 de la JDA Dijon.