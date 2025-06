« On sera favorites ! » : l’Espagne gonflée à bloc avant de retrouver les Bleues en demi-finale de l’Euro

Six ans après la claque reçue des mains de la Roja en finale de l’EuroBasket 2019 (66-86), la France et l’Espagne vont se retrouver vendredi sur la scène continentale. « On s’est déjà joué tellement de fois », en sourit d’avance Alba Torrens.

En remontant un débours de 14 points face à la République tchèque (30-44 à la mi-temps), l’équipe dirigée par Miguel Mendez a honoré le rendez-vous proposé par les Bleues en affichant beaucoup de caractère et de sang-froid, à l’image de l’incroyable 19/19 de Raquel Carrera (31 points, 8 rebonds et 2 passes décisives).

RAQUEL IS INSANE 😱 With a career-high of 31 PTS for 🇪🇸, @raquelcarrera_ earns the TCL Player of the Game honors! 🙌#EuroBasketWomen x #DareToDream pic.twitter.com/kMigeUj3MP — FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 25, 2025

Certes présente avec la Roja depuis 2021, mais encore tellement jeune (23 ans seulement), l’intérieure de Valence incarne cette nouvelle génération qui a progressivement pris le pouvoir en Espagne. « On tente de bâtir une nouvelle équipe pour le futur », plaide Miguel Mendez. « Peut-être que c’est encore un peu tôt pour nous parce que ce n’est jamais facile de jouer de tels matchs. Je suis très fier de mes joueuses car elles sont extrêmement compétitives. »

« La France est une grande équipe, mais nous aussi ! »

Un groupe rajeuni, cornaqué par l’éternelle Alba Torrens, extrêmement démonstrative dans ses émotions ce mercredi et déjà tourné vers le dernier carré. « On a tous vu le niveau affiché par l’équipe de France dans cet Euro. Elles ont beaucoup de talent à tous les postes mais c’est une demi-finale de championnat d’Europe, tout peut arriver. On sera prêtes vendredi. »

Un état d’esprit repris par sa MVP du soir, Raquel Carrera.« La France est une grande équipe, mais je pense que nous aussi ! On a des jeunes, mais on se bat pendant 40 minutes. La clef du match sera la défense, surtout qu’il y a de très bonnes attaquantes côté Français. Elles jouent vite, veulent marquer des points sur jeu rapide et il faudra être capables de stopper cela. Qui sera favori ? C’est dur, mais je vais dire l’Espagne… Parce que j’aime mon équipe et mes coéquipières »