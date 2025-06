Impériales, les championnes belges aussi au rendez-vous du dernier carré

L’Italie sera donc la seule invitée surprise du dernier carré de l’EuroBasket 2025. L’Allemagne n’a pas réussi à créer la surprise et s’est cassée les dents sur l’obstacle belge en quart de finale. Les Belgian Cats poursuivent leur quête de doublé avec une victoire (83-59) synonyme de billet pour les demis.

Invaincue sur la scène continentale depuis sa défaite crève-cœur en demi-finale de l’EuroBasket 2021 face à la Serbie (73-74), la Belgique a égalé la cinquième plus longue série de l’histoire, rejoignant la République tchèque 2005/07, avec 11 succès consécutifs à son compteur. Un accomplissement anecdotique puisque le record est intouchable, détenu par l’URSS avec 114 victoires d’affilée entre 1960 et 1991 !

Une qualification validée au travers d’un coup d’accélérateur à partir du quart d’heure de jeu (28-29 à la 14e). Le tout sur les ailes d’un Big Four assez impressionnant : la métronome Julie Allemand à la mène (15 points et 5 passes décisives), l’artiste Julie Vanloo à l’arrière (12 points, 5 rebonds et 8 passes décisives) et la force Kyara Linskens dans la peinture (14 points et 10 rebonds), avec la phénoménale Emma Meesseman pour couronner le tout (30 points à 13/19, 9 rebonds et 4 passes décisives pour 38 d’évaluation). « Avoir de telles joueuses, ça rend les choses plus facile pour un coach », sourit Mike Thibault, le successeur de Rachid Meziane à la tête de la Belgique.

« Je suis fière de l’équipe », savoure la MVP. « Si on défend fort, on sait qu’on peut dérouler plus aisément de l’autre côté du parquet. C’est ce qu’on souhaite faire. »

Pendant que la France et l’Espagne s’opposeront vendredi, la Belgique visera sa deuxième finale consécutive face à l’Italie. Si elle évolue à ce niveau-là, on ne se fait pas trop de soucis pour elle…