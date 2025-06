Angelo Warner prolonge l’aventure avec Boulazac et découvrira la Betclic ÉLITE

Auteur d’une belle saison avec Boulazac, qu’il a aidé à remonter en première division, Angelo Warner (1,88 m, 33 ans) va découvrir la Betclic ELITE sous les couleurs du BBD indique le club périgourdin.

Une progression logique pour Angelo Warner

À 33 ans, Angelo Warner va vivre sa première expérience dans un championnat de première division majeur en Europe occidentale. Après une première saison très réussie en Pro B avec le Boulazac Basket Dordogne (12,5 points, 3,5 rebonds et 3,8 passes décisives en 33 matchs), le meneur américano-bosnien va poursuivre son aventure en Périgord et accompagner le club dans son retour en Betclic ELITE.

Passé par Morehead State en NCAA, le natif d’Orlando (Floride) n’a pas été drafté en 2015. Depuis, il a parcouru de nombreux pays (Chypre, Mozambique, Bosnie, Hongrie, Italie, Pologne, Biélorussie, Russie) avant de poser ses valises en France à l’été 2023. Depuis deux ans, il a été un des leaders du BBD, nommé dans le cinq majeur de la saison de Pro B 2023-2024 au côté de Jean-Marc Pansa, et a mené l’équipe vers le titre de champion de France de Pro B 2024.

Warner aura désormais pour mission de faire fructifier son expérience sur la scène de la Betclic ELITE, un championnat plus dense et plus exigeant, mais dans lequel son calme, son QI basket et sa régularité pourraient encore faire mouche.