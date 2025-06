Invaincues pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde 3×3 face à l’Autriche et face à la Hongrie, les Françaises retrouvaient mercredi 25 juin l’adversaire le plus coriace de leur poule dans un premier temps, le Canada, qui avait également remporté ses deux premiers matchs. Au-delà de désigner un vainqueur, la rencontre devait donner un avantage à l’une des deux formations en vue de la première place, synonyme de qualification directe pour les quarts de la compétition.

Les Bleues toujours invaincues

Les Françaises ont longtemps couru derrière le score, après être rentrées dans le jeu des Canadiennes, extrêmement physiques, qui ont su envoyer les Bleues dans la pénalité très rapidement. Mais les Tricolores ont fini par se libérer pour égaliser 11-11 puis 12-12 à 1 minute 45 du terme grâce à Marie-Michelle Milapie et Hortense Limouzin. Camille Droguet a ensuite donné l’avantage à l’équipe de France pour la première fois à 1 minute 10 du coup de sifflet final, puis à trois secondes de la fin sur un lay-back pour l’emporter 14 à 13 !

Une fin de match folle et un game-winner de Camille Droguet pour s'emparer de la tête du Groupe C ! 🥵 QUELLE PRESTATION DES BLEUES ! 🇫🇷#3x3WC pic.twitter.com/T8yxSXZjvr — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 25, 2025

Ce succès face au Canada ne suffisait pas en lui-même pour assurer la tête du groupe à l’EDF. En revanche, la seconde défaite du jour des Canadiennes, 16-14 face à la Hongrie cette fois, a garanti la première place aux Françaises, avant même leur dernier match du jour contre la Lettonie.

Marie Mané et ses coéquipières ont abordé les Lettones en étant plus relâchées sans doute, mais pas moins concernées. Droguet notamment a injecté beaucoup de vitesse d’entrée pour mener 5-0 après 2 minutes 30 de jeu ; pendant que les Lettones étaient trop statiques une fois arrivées dans la raquette. Intenses en défense, efficaces en attaque, les Françaises disposent de la Lettonie 18-14 et s’offrent le droit de souffler en s’épargnant un huitième de finale. La France se hisse directement en quart et reste invaincue à l’issue de la phase de poule.