L’Italie rejoint l’équipe de France en demi-finales, une première depuis 1995

L’équipe de France, qualifiée en demi-finales de l’EuroBasket féminin 2025, connaît un autre membre du dernier carré. Ce mardi soir au Pirée, l’Italie a rejoint les Bleues en demi-finales grâce à un succès arraché en prolongation contre la Turquie (76-74). Une qualification historique, la première depuis 1995 pour les Azzurre.

30 ans après, l’Italie renoue avec le dernier carré

Menée de 9 points dans le troisième quart-temps, l’Italie semblait s’éloigner des demi-finales. Mais les coéquipières de Cecilia Zandalasini (1,88 m, 29 ans) ont renversé la dynamique avec une série décisive de 17-4. Malgré un panier au buzzer de Sevgi Uzun qui a envoyé les deux équipes en prolongation, les Italiennes ont tenu bon. C’est Lorela Cubaj (16 points et 7 rebonds) qui a été décisive dans le money-time, enchaînant trois paniers cruciaux alors que l’attaque transalpine était à l’arrêt depuis trois minutes.

« Nous n’avons jamais abandonné – même en prolongation et quand nous ne marquions pas. Tout le monde a apporté quelque chose. Nous sommes fières et maintenant, on veut une médaille », a déclaré la meneuse Costanza Verona après la rencontre.

Une équipe soudée et résiliente

Malgré une fin de match stressante, l’Italie a affiché une vraie force mentale. Ses 46 points inscrits dans la raquette (54% de réussite à 2-points) ont pesé lourd, alors que la Turquie a eu du mal à reproduire son jeu collectif habituel. En dehors de Sevgi Uzun (meilleure marqueuse turque), les joueuses d’Ekrem Memnun ont flanché dans les moments clés.

« Je suis très heureux mais ce match a été très difficile. Il faudra faire moins d’erreurs au prochain. Les filles se sont beaucoup entraidées, je suis fier et excité pour la suite », a confié Andrea Capobianco, le sélectionneur italien.

Toujours invaincues (4-0), les Italiennes affronteront en demi-finales soit la Belgique, soit la Hongrie, dans l’optique de décrocher une première médaille depuis l’argent de 1995.