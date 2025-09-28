Recherche
Betclic Élite

L’ASVEL cartonne à domicile face à des Nancéiens diminués par les blessures

Betclic ELITE - Comme les deux autres favoris monégasque et parisien, l’ASVEL a commencé sa saison par une large victoire (115-71) face à un SLUC Nancy décimé par les blessures.
00h00
L’ASVEL cartonne à domicile face à des Nancéiens diminués par les blessures

L’ASVEL a posé le plus gros nombre de points de la première journée de Betclic ELITE 2025-2026 face à des Nancéiens diminués.

Crédit photo : Arthur Viguier

Pour sa première sortie de la maison, l’ASVEL devait donner le change à ses deux grands rivaux annoncés – Paris et Monaco – vainqueurs avec une facilité relative de leur premier match respectif. C’est désormais chose faite pour les joueurs de Villeurbanne, qui ont largement disposé des Nancéiens décimés par les blessures à l’Astroballe (115-71).

– Journée 1

 

En effet, en plus de Stéphane Gombauld absent pour plusieurs semaines, Sylvain Lautié devait composer sans Enzo Goudou-Sinha et Mohammad Amini, encore convalescents après les blessures contractées ces dernières semaines.

La rencontre a démarré sur un rythme soutenu, mais maîtrisé par les recrues villeurbannaises. Adam Atamna ouvre la saison de son club formateur sur un 3-points, avant que Zac Seljaas n’enchaîne les tirs automatiques pour mettre du doute dans l’esprit des Nancéiens. Les expérimentés de l’équipe Nando De Colo, David Lighty ou encore Edwin Jackson poursuivent le travail aux côtés d’un Bastien Vautier travailleur au poste bas bien servi par Glynn Watson Jr. : Villeurbanne vire en tête 27-11 après dix minutes.

Glynn WATSON JR.
Glynn WATSON JR.
17
PTS
1
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
115 71
NAN

 

Zac Seljaas diablement efficace pour ses débuts

La suite n’est plus qu’une formalité : la défense villeurbannaise n’est pas inquiétée par des Nancéiens logiquement handicapés par les absences. Propulsé dans le cinq majeur, Marc-Owen Fodzo Dada vit un baptême du feu difficile, et termine la rencontre avec 7 points à 3/11 aux tirs en 26 minutes. De l’autre côté en attaque, l’ancien joueur de Würzburg Zac Seljaas est inarrêtable, et soigne ses débuts sur les bords du Rhône avec 15 points à 5/11 aux tirs en 15 minutes. Avec trente points d’écart à la pause (58-26), la messe était dite.

Zac SELJAAS
Zac SELJAAS
15
PTS
2
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
115 71
NAN

Malgré l’écart, Pierric Poupet disait à la pause au diffuseur “vouloir voir le même visage en seconde période”, voire plus avant une semaine à deux matchs d’EuroLeague ; ce qui fut le cas. Sans ralentir, les Villeurbannais s’imposent encore plus largement 115-71 et battent ainsi le record de points de la journée détenu jusque-là par le Paris basketball (109), après avoir fait état d’un collectif qui se cherche et trouve avec déjà beaucoup de facilité.

Ce large succès, qui permet un plein de confiance avant le marathon lyonnais, devra sans doute être relativisé au vu de l’infirmerie nancéienne, remplie de trois potentiels titulaires, qui a influé sur le niveau des Lorrains. Auprès du diffuseur, Sylvain Lautié regrette naturellement “le manque d’encadrement” de ses jeunes dû à l’absence de ces leaders, en attendant le retour d’Amini et Goudou-Sinha pour le prochain match.

Betclic ELITE – Journée 1
26/09/2025
JDA Dijon
89 91
MSB Le Mans
27/09/2025
BOU Boulazac
94 76
SQB Saint-Quentin
CHO Cholet
92 74
SIG Strasbourg
CSP Limoges
96 84
JLB Bourg-en-Bresse
BCM Gravelines
66 109
PAR Paris Basketball
28/09/2025
LEP Le Portel
63 84
ASM Monaco
ASV ASVEL
115 71
NAN Nancy
30/09/2025
CHA Chalon
JSF Nanterre

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
