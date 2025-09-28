Enzo Goudou-Sinha et Mohammad Amini absents avec Nancy face à l’ASVEL

Les pépins physiques s’accumulent pour le SLUC avant d’affronter l’ASVEL ce dimanche (19 heures). Déjà contraints de composer sans Stéphane Gombauld, blessé lors du dernier match amical et absent pour six semaines, les Nancéiens seront également privés d’Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 26 ans) et Mohammad Amini (1,99 m, 20 ans) pour leur déplacement à Villeurbanne.

Le premier s’était “blessé à la cheville”, sur le parquet du Spirou Charleroi samedi 20 septembre, rapportait L’Est Républicain. Après avoir passé plusieurs tests, le staff nancéien a estimé qu’il n’était pas pleinement rétabli et que sa convalescence le contraignait à manquer le match d’ouverture du championnat.

De son côté, l’international iranien est toujours à l’arrêt depuis sa blessure contractée en sélection le mois dernier, victime d’une déchirure au niveau des ischios-jambiers. Comme pour Goudou-SInha, son absence est évidemment préjudiciable pour Sylvain Lautié, qui compte sur lui cette saison après son bon exercice passé (plus de 6 points à 57% de réussite aux tirs en 16 minutes de jeu en moyenne), et qui va déjà devoir trouver des solutions de secours dès le premier match de la saison.