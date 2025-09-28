Recherche
Betclic Élite

Enzo Goudou-Sinha et Mohammad Amini absents avec Nancy face à l'ASVEL

Betclic ELITE - Déjà peu épargné par les blessures en préparation, le SLUC Nancy doit ouvrir sa saison de championnat face à l'ASVEL (19 heures) sans Enzo Goudou-Sinha et Mohammad Amini, convalescents.
|
00h00
Résumé
Écouter
Enzo Goudou-Sinha et Mohammad Amini absents avec Nancy face à l'ASVEL

Mohammad Amini et Enzo Goudou-Sinha manqueront le premier match de championnat face à l’ASVEL.

Crédit photo : Lilian Bordron

Les pépins physiques s’accumulent pour le SLUC avant d’affronter l’ASVEL ce dimanche (19 heures). Déjà contraints de composer sans Stéphane Gombauld, blessé lors du dernier match amical et absent pour six semaines, les Nancéiens seront également privés d’Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 26 ans) et Mohammad Amini (1,99 m, 20 ans) pour leur déplacement à Villeurbanne.

LIRE AUSSI
Betclic ELITE - Le SLUC Nancy a terminé sa préparation par une victoire convaincante à Charleroi (78-99), mais a vu son meneur titulaire Enzo Goudou-Sinha quitter le parquet prématurément, touché à la cheville.
Une nouvelle tuile pour Nancy : Goudou-Sinha blessé juste avant le début de saison – BeBasket
Rédaction

Le premier s’était “blessé à la cheville”, sur le parquet du Spirou Charleroi samedi 20 septembre, rapportait L’Est Républicain. Après avoir passé plusieurs tests, le staff nancéien a estimé qu’il n’était pas pleinement rétabli et que sa convalescence le contraignait à manquer le match d’ouverture du championnat.

De son côté, l’international iranien est toujours à l’arrêt depuis sa blessure contractée en sélection le mois dernier, victime d’une déchirure au niveau des ischios-jambiers. Comme pour Goudou-SInha, son absence est évidemment préjudiciable pour Sylvain Lautié, qui compte sur lui cette saison après son bon exercice passé (plus de 6 points à 57% de réussite aux tirs en 16 minutes de jeu en moyenne), et qui va déjà devoir trouver des solutions de secours dès le premier match de la saison.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Nancy
Nancy
Commentaires

