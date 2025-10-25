Recherche
Betclic Élite

En démonstration face à Nancy (+28), le BCM Gravelines-Dunkerque n’est plus fanny !

Betclic ÉLITE - Porté par un excellent Chris Babb (18 points), le BCM Gravelines-Dunkerque a lancé sa saison en battant largement un SLUC Nancy méconnaissable (107-79). Un gros ouf de soulagement dans le Nord.
00h00
En démonstration face à Nancy (+28), le BCM Gravelines-Dunkerque n’est plus fanny !

Chris Babb et le BCM décollent enfin

Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque

Ça y est, le Nord n’est plus fanny en Betclic ÉLITE ! Si Le Portel a coulé au Mans (68-107), le BCM Gravelines-Dunkerque a vécu une soirée diamétralement opposée, faisant vivre l’enfer au SLUC Nancy (107-79).

– Journée 5

 

Un Chris Babb injouable porte le BCM 

D’entrée de jeu, les Lorrains sont passés complètement au travers, encaissant un cinglant 26-10 en 8 minutes. Un écart conséquent rapidement creusé par une équipe gravelinoise méconnaissable.

Dans le sillage d’un Chris Babb omniprésent (18 points à 6/8 à 3-points, 4 rebonds et 4 passes décisives), prouvant à quel point son absence avait été préjudiciable lors des premiers matchs, l’équipe de Jean-Christophe Prat ne s’est jamais relâchée dans cette rencontre.

En tête de 19 points à la mi-temps (53-36, 20′), les Maritimes ont poursuivi leur festival offensif au retour des vestiaires. Comme Chris Babb, Edon Maxhuni (18 points, 2 rebonds et 1 passe décisive) a lui aussi permis aux siens de conserver un net avantage dans une rencontre à sens unique, tandis que Valentin Chery a confirmé sa bonne forme avec 10 points à 100%, 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions pour 20 d’évaluation.

Docteur SLUC et mister Nancy…

Dominés dans tous les secteurs du jeu, les hommes de Sylvain Lautié n’ont jamais réussi à renverser la vapeur dans ce match. Et à vrai dire, les Lorrains ont même franchement déçu à Dewerdt. À se demander comment il est possible de présenter un visage aussi pauvre sept jours après avoir roulé sur Limoges (117-85).

Le BCM est loin de toutes ces considérations. Les Gravelinois ont chassé le spleen et enfin lancé leur saison, avec la manière qui plus est (107-79). Idéal avant un Opalico qui vaudra déjà très cher le week-end prochain.

Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
