En démonstration face à Nancy (+28), le BCM Gravelines-Dunkerque n’est plus fanny !

Ça y est, le Nord n’est plus fanny en Betclic ÉLITE ! Si Le Portel a coulé au Mans (68-107), le BCM Gravelines-Dunkerque a vécu une soirée diamétralement opposée, faisant vivre l’enfer au SLUC Nancy (107-79).

Un Chris Babb injouable porte le BCM

D’entrée de jeu, les Lorrains sont passés complètement au travers, encaissant un cinglant 26-10 en 8 minutes. Un écart conséquent rapidement creusé par une équipe gravelinoise méconnaissable.

Dans le sillage d’un Chris Babb omniprésent (18 points à 6/8 à 3-points, 4 rebonds et 4 passes décisives), prouvant à quel point son absence avait été préjudiciable lors des premiers matchs, l’équipe de Jean-Christophe Prat ne s’est jamais relâchée dans cette rencontre.

En tête de 19 points à la mi-temps (53-36, 20′), les Maritimes ont poursuivi leur festival offensif au retour des vestiaires. Comme Chris Babb, Edon Maxhuni (18 points, 2 rebonds et 1 passe décisive) a lui aussi permis aux siens de conserver un net avantage dans une rencontre à sens unique, tandis que Valentin Chery a confirmé sa bonne forme avec 10 points à 100%, 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions pour 20 d’évaluation.

Docteur SLUC et mister Nancy…

Dominés dans tous les secteurs du jeu, les hommes de Sylvain Lautié n’ont jamais réussi à renverser la vapeur dans ce match. Et à vrai dire, les Lorrains ont même franchement déçu à Dewerdt. À se demander comment il est possible de présenter un visage aussi pauvre sept jours après avoir roulé sur Limoges (117-85).

Le BCM est loin de toutes ces considérations. Les Gravelinois ont chassé le spleen et enfin lancé leur saison, avec la manière qui plus est (107-79). Idéal avant un Opalico qui vaudra déjà très cher le week-end prochain.