Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Mathias Lessort encore éloigné des parquets, le Panathinaïkos devrait engager Kenneth Faried

EuroLeague - Toujours diminué près d’un an après sa grave blessure, Mathias Lessort voit son retour repoussé. Selon Nova Sports, les résultats de sa nouvelle IRM sont « décevants ». Le Panathinaïkos, privé de ses trois pivots, envisage désormais de recruter Kenneth Faried.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mathias Lessort encore éloigné des parquets, le Panathinaïkos devrait engager Kenneth Faried

À Monaco le 30 octobre 2021, Kenneth Faried avait compilé 5 points et 4 rebonds en 9 minutes (photo : Sébastien Grasset)

Crédit photo : Sébastien Grasset

Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans), pivot français du Panathinaïkos Athènes, n’est toujours pas remis de sa blessure à la jambe contractée le 19 décembre 2024. Selon les informations de Nova Sports, confirmées par Playmakers, les résultats de sa dernière IRM sont jugés « décevants ». Onze mois après l’incident, le champion d’Europe 2024 n’a toujours pas rejoué – hormis lors du Final Four 2025, en mai -, manquant à la fois l’EuroBasket 2025 et le début de saison du club grec.

Un retour qui s’éloigne encore pour Mathias Lessort

De retour à l’entraînement au printemps dernier, Mathias Lessort avait retrouvé le terrain lors du Final Four de l’EuroLeague, avant de finalement rester sur la touche pour les playoffs grecs. Le staff médical du Panathinaïkos, prudent, avait préféré temporiser son retour. Mais les nouvelles analyses effectuées cette semaine à Athènes ne sont pas encourageantes. Selon Nova Sports, elles confirment que la jambe du pivot français « n’est pas prête à supporter la charge d’un retour à la compétition ».

En son absence, le champion de Grèce en titre doit composer sans ses trois pivots : Omer Yurtseven, lui aussi blessé, et Richaun Holmes, actuellement en convalescence.

LIRE AUSSI

Kenneth Faried en approche pour renforcer la raquette

Face à cette situation critique à l’intérieur, le Panathinaïkos explore le marché pour trouver un renfort immédiat. Selon le média grec EuroHoopsKenneth Faried (2,03 m, 35 ans) est en pole position. L’ancien joueur NBA (Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Houston Rockets) vient de disputer un match dans le championnat taïwanais, où il a signé 12 points et 12 rebonds. Par le passé, il a joué en EuroLeague, furtivement au CSKA Moscou fin 2021. En 2024-2025, il a rejoué en Europe, à Reggio d’Émilie en Italie (8,1 points et 6,7 rebonds de moyenne en 22 matchs joués en Serie A, 9,9 points et 7,9 rebonds en 10 matchs joués en BCL).

Kenneth Faried a d'abord été un solide joueur NBA
Kenneth Faried a d’abord été un solide joueur NBA (© Troy Taormina-Imagn Images)

Toujours d’après les informations grecques, le Panathinaïkos lui aurait proposé un contrat de deux mois, avec une option pour prolonger jusqu’à la fin de la saison. Faried pourrait rejoindre l’équipe dans les prochains jours afin d’apporter son expérience dès les prochaines rencontres d’EuroLeague face au Paris Basketball et au Real Madrid.

PROFIL JOUEUR
Kenneth FARIED
Poste(s): Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 35 ans (19/11/1989)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A
PTS
8,1
#102
REB
6,7
#9
PD
0,8
#140
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Une quatrième université en quatre ans Yohan Traoré joue désormais à Butler
NCAA
00h00Yohan Traoré lance fort sa saison NCAA à Butler, sa quatrième université
ELITE 2
00h00Antibes privé de son capitaine pour un mois
À Monaco le 30 octobre 2021, Kenneth Faried avait compilé 5 points et 4 rebonds en 9 minutes
EuroLeague
00h00Mathias Lessort encore éloigné des parquets, le Panathinaïkos devrait engager Kenneth Faried
ELITE 2
00h00Fin de mission pour Max Kouguere, retour de Nikola Knezevic à Hyères-Toulon
Timothé Luwawu-Cabarrot continue son gros début de saison avec Baskonia
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot guide Baskonia vers une troisième victoire consécutive en EuroLeague
Divine Myles a subi un choc contre le HTV
ELITE 2
00h00Divine Myles à l’arrêt : l’Alliance Sport Alsace encore frappée par la malchance
BCL
00h00L’ancien Rouennais Francis Okoro fait son retour en Grèce
Amine Noua reprend du service en Grèce, à l'Aris Salonique
EuroCup
00h00Amine Noua rebondit en Grèce
Betclic ELITE
00h00« Il y a deux ans, je galérais en NM1 ! » : Quentin Losser, la belle surprise de la JDA Dijon
EuroLeague
00h00Un Mike James toujours plus légendaire offre une victoire de haut vol à l’AS Monaco
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
1 / 0