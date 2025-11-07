Mathias Lessort encore éloigné des parquets, le Panathinaïkos devrait engager Kenneth Faried

Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans), pivot français du Panathinaïkos Athènes, n’est toujours pas remis de sa blessure à la jambe contractée le 19 décembre 2024. Selon les informations de Nova Sports, confirmées par Playmakers, les résultats de sa dernière IRM sont jugés « décevants ». Onze mois après l’incident, le champion d’Europe 2024 n’a toujours pas rejoué – hormis lors du Final Four 2025, en mai -, manquant à la fois l’EuroBasket 2025 et le début de saison du club grec.

Un retour qui s’éloigne encore pour Mathias Lessort

De retour à l’entraînement au printemps dernier, Mathias Lessort avait retrouvé le terrain lors du Final Four de l’EuroLeague, avant de finalement rester sur la touche pour les playoffs grecs. Le staff médical du Panathinaïkos, prudent, avait préféré temporiser son retour. Mais les nouvelles analyses effectuées cette semaine à Athènes ne sont pas encourageantes. Selon Nova Sports, elles confirment que la jambe du pivot français « n’est pas prête à supporter la charge d’un retour à la compétition ».

En son absence, le champion de Grèce en titre doit composer sans ses trois pivots : Omer Yurtseven, lui aussi blessé, et Richaun Holmes, actuellement en convalescence.

Kenneth Faried en approche pour renforcer la raquette

Face à cette situation critique à l’intérieur, le Panathinaïkos explore le marché pour trouver un renfort immédiat. Selon le média grec EuroHoops, Kenneth Faried (2,03 m, 35 ans) est en pole position. L’ancien joueur NBA (Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Houston Rockets) vient de disputer un match dans le championnat taïwanais, où il a signé 12 points et 12 rebonds. Par le passé, il a joué en EuroLeague, furtivement au CSKA Moscou fin 2021. En 2024-2025, il a rejoué en Europe, à Reggio d’Émilie en Italie (8,1 points et 6,7 rebonds de moyenne en 22 matchs joués en Serie A, 9,9 points et 7,9 rebonds en 10 matchs joués en BCL).

Toujours d’après les informations grecques, le Panathinaïkos lui aurait proposé un contrat de deux mois, avec une option pour prolonger jusqu’à la fin de la saison. Faried pourrait rejoindre l’équipe dans les prochains jours afin d’apporter son expérience dès les prochaines rencontres d’EuroLeague face au Paris Basketball et au Real Madrid.