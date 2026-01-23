Recherche
Betclic ELITE

Limoges : Justin Lewis a dû être opéré après une morsure !

Betclic ELITE - Comme annoncé, Justin Lewis sera absent ce vendredi face à la SIG Strasbourg. L’intérieur du CSP a été opéré ce jeudi matin après une blessure à l’arcade sourcilière contractée à Monaco.
|
00h00
Résumé
Écouter
Justin Lewis a été victime d’une morsure lors de la défaite de Limoges à Monaco

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Comme annoncé ce jeudi, Justin Lewis (2,01 m, 23 ans) ne sera pas sur la feuille de match ce vendredi soir pour la réception de la SIG Strasbourg. On savait l’ailier-fort blessé au niveau de l’arcade. Mais ce qu’on sait désormais, c’est qu’il a du passer sur la table d’opération après avoir été victime d’une morsure lors du déplacement à Monaco !

L’information a été révélée lors du podcast Ici C’est Limoges sur France Bleu, notamment par Matthieu Marot, journaliste du Populaire.

Justin Lewis opéré après une infection

Lors du match face à Monaco, Justin Lewis a été victime d’une morsure d’un adversaire à l’arcade sourcilière. L’intérieur limougeaud avait reçu des points de suture après la rencontre. Toutefois, la plaie s’est ensuite infectée, nécessitant une intervention chirurgicale ce jeudi matin. Sa durée d’indisponibilité n’a pas encore été communiquée par le club.

Pour sa première saison en Betclic ELITE, l’ailier-fort découvre les exigences du championnat avec des statistiques de 5,8 points, 4,2 rebonds et 0,9 passe décisive en 15 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR
Justin LEWIS
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 23 ans (12/04/2002)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,8
#149
REB
4,2
#46
PD
0,9
#147

Une rotation intérieure très amoindrie pour le CSP

Cette absence constitue un nouveau coup dur pour le CSP, qui accueille Strasbourg avec une rotation intérieure déjà fragile. Si Nicolas Lang est de retour, le pivot Gavin Ware, l’une des satisfactions de la saison limougeaude, est toujours incertain. L’arrière Armaan Franklin figure lui aussi sur la liste des joueurs incertains.

Dans ce contexte, le staff limougeaud devra composer avec un effectif diminué pour tenter de rivaliser face à la SIG ce vendredi.

Commentaires

lolo81
Dommage qu'il ne joue pas, avec la rage, il aurait été saignant.
Répondre
(1) J'aime
silk
C'est ce qu'on appelle un mordu de basket 😂
Répondre
(0) J'aime
