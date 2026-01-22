Deux retours, mais un forfait et deux incertitudes : le Limoges CSP encore décimé contre Strasbourg ?

Bonne nouvelle pour le Limoges CSP, en effectif réduit depuis plusieurs semaines : Nicolas Lang et Nikola Jovanovic seront de retour vendredi contre Strasbourg, après avoir manqué respectivement deux et un match.

Mais mauvaise nouvelle pour le Cercle Saint-Pierre : d’autres joueurs ont rejoint l’infirmerie à 24 heures de la réception de la SIG, prévue ce vendredi à 20h30.

La série noire continue pour le Limoges CSP. Si Nicolas Lang et Nikola Jovanovic vont effectuer leur retour demain soir face à Strasbourg, Justin Lewis, touché à l'arcade, est forfait tandis que Gavin Ware (genou) et Armaan Franklin (jambes) sont très incertains. @LePopu_sports — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) January 22, 2026

Selon Matthieu Marot, journaliste au Populaire du Centre, Justin Lewis ne sera pas en tenue contre Strasbourg. Déjà absent lors du premier match de l’année à Beaublanc en raison d’une maladie, l’ancien étudiant de Marquette est cette fois touché à l’arcade.

Par ailleurs, après avoir été suspendu lors du match aller au Rhénus le 26 décembre, Gavin Ware pourrait se faire porter pâle pour le retour en raison de son genou. Le All-Star est « très incertain », tout comme Armaan Franklin, touché aux jambes.