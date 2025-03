Bursaspor et Michineau dominent le TT Ankara de Makoundou et stoppent leur série de défaites

David Michineau et Alexandre Gavrilovic ont retrouvé le sourire avec leur équipe de Bursaspor ce dimanche en BSL, la première division masculine turque. En déplacement chez le TT Ankara de Yoan Makoundou, les coéquipiers de l’ancien meneur des Metropolitans 92 l’ont emporté largement (76-93), stoppant ainsi une série noire de six défaites de rang. Yoan Makoundou, limité à 14 minutes, n’a pas pu empêcher cette nouvelle défaite du club de la capitale, qui n’a jamais mené dans la rencontre.

Une entame parfaite pour Bursaspor

Dès l’entre-deux, Bursaspor a affiché une intensité supérieure. Prenant de vitesse une équipe d’Ankara incapable de faire les efforts défensifs nécessaires en repli, les visiteurs ont démarré par un 11-2. Bien que Yoan Makoundou (13 points, 6 rebonds) ait apporté offensivement, le TT Ankara n’a jamais trouvé de solution défensive pour freiner la transition adverse. Résultat, Bursaspor menait déjà 28-21 après 10 minutes.

Un gouffre au tir à 3-points pour Ankara

La domination des visiteurs s’est poursuivie dans le deuxième quart-temps. Profitant toujours des largesses défensives locales, Bursaspor a alimenté la marque en transition et sur jeu placé. En face, le TT Ankara a tenté de réagir par l’intermédiaire de Melih Tunca (13 points, 6 passes) et Mahir Ağva, mais sans réussite extérieure (0/11 à 3-points en première mi-temps). À la pause, Bursaspor comptait 10 longueurs d’avance (39-49).

Une réaction trop courte après la pause

De retour des vestiaires, les locaux ont tenté d’hausser le ton défensivement. Ils sont même revenus à seulement 3 points (55-52) au milieu du troisième quart-temps. Mais Bursaspor a parfaitement répondu en jouant plus près du cercle, reprenant une avance confortable (70-58) avant d’entamer le dernier quart-temps.

Dans cette dernière période, les hommes de Bursaspor ont définitivement creusé l’écart, profitant des erreurs adverses et d’une adresse extérieure qui fuyait toujours les locaux (4/25 à 3-points au final). Yoan Makoundou (0/6 derrière l’arc) et les siens ont dû s’incliner face à une équipe plus agressive, mieux organisée et plus adroite. À cinq minutes de la fin, Bursaspor menait de 18 points (85-67), assurant un succès sans trembler (76-93).

Michineau en patron, Gavrilovic aussi au rendez-vous

David Michineau (17 points à 6/14, 3 rebonds et 3 passes pour 14 d’évaluation en 30 minutes) a parfaitement tenu son rôle de leader offensif. Il a été bien secondé par une grosse prestation collective puisque six joueurs ont terminé en double-figure, dont le Franco-Serbe Alexandre Gavrilovic (12 points à 4/5 en 21 minutes). Le nouveau venu David DeJulius (11 points, 4 passes) et l’ancien Nancéien Donte Grantham (16 points à 6/8 et 5 rebonds en 27 minutes) ont aussi apporté pour Bursaspor.

Bursaspor relancé, Ankara dans le doute

Avec ce succès, Bursaspor met fin à une série de six défaites et revient à hauteur du TT Ankara avec un bilan de 8 victoires et 11 défaites. En face, le club de la capitale continue de décevoir en championnat malgré quelques performances intéressantes en EuroCup (3e du groupe B, 1/8e de finale à venir ce mercredi 5 mars face à Podgorica). Il lui faudra rapidement réagir pour éviter une fin de saison galère en BSL.