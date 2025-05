Tuomas Iisalo a séduit Memphis : l’ancien entraîneur de Paris officiellement promu coach des Grizzlies !

Un choix, deux gagnants… Quand Tuomas Iisalo a pris la décision, l’été dernier, de quitter le Paris Basketball pour un spot d’adjoint sur le banc des Grizzlies, cela charriait inévitablement son flot de doutes.

D’un côté, pour le club, comment faire sans l’architecte majeur de son succès pour la découverte de l’EuroLeague ? De l’autre, pour le Finlandais, pourquoi refuser un spot de head coach sur la plus grande scène continentale avec « son » équipe, alors que l’opportunité NBA reviendrait inévitablement vu le talent du bonhomme ?

Mais moins d’un an plus tard, le Paris Basketball a bouclé une première campagne historique en EuroLeague, jusqu’aux playoffs, tandis que Tuomas Iisalo est réellement devenu entraîneur en NBA ! Nommé coach par intérim des Memphis Grizzlies le 28 mars dernier, en remplacement de Taylor Jenkins, l’entraîneur de l’année 2024 en Betclic ÉLITE a visiblement séduit son employeur et a officiellement été nommé coach pour la saison 2025/26.

The Memphis Grizzlies are hiring interim Tuomas Iisalo as the franchise's next head coach, sources tell ESPN. Iisalo replaced Taylor Jenkins as interim in late March and is now the first Finnish-born head coach in NBA history. pic.twitter.com/4xdAImXix3

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 2, 2025