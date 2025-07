Au moins quatre clubs français joueront l’EuroCup en 2025-2026

Ce mardi 8 juillet, la FIBA a dévoilé la liste des clubs qui participeront à l’EuroCup féminine lors de la saison 2025-2026, après avoir validé leurs inscriptions. Côté français, les championnes en titre de Villeneuve-d’Ascq tenteront de conserver leur couronne. Trois autres clubs français sont d’ores et déjà engagés : Charnay, Lattes-Montpellier et Angers.

Avec quatre écuries tricolores sur la ligne de départ, la France est le pays le plus représenté de la compétition, devant l’Espagne qui envoie trois clubs, dont le Jairis de Lou Lopez-Sénéchal (1,85 m, 27 ans). D’autres équipes seront à observer, comme les Turques de Besiktas, qui ont recruté Lisa Berkani (1,75 m, 28 ans) entre autres.

Avec l’ASVEL Féminin engagé au tour préliminaire, le quota de clubs français en EuroCup peut même grimper jusqu’à six, en fonction des tours de qualifications d’EuroCup mais aussi d’EuroLeague – avec Bourges -, qui se jouent en matchs aller-retour. Grâce à son bon classement européen sur les trois dernières saisons, le club lyonnais est l’une des six têtes de séries des qualifs d’EuroCup, ce qui lui donne le privilège de recevoir au match retour. Yoann Cabioc’h et ses joueuses devront écarter de leur chemin l’une des équipes parmi les Tchèques d’Ostrava et Brandys, les Grecques de Panathlitikos Sykeon et Pas Giannina, les Suisses de Troistorrents-Chablais ou alors les Serbes du Student Nis.

Côté Euroleague, Bourges peut être l’une des cinq équipes reversées en EuroCup, si les Tangos ne parviennent pas à passer le tour de qualification de la plus grande compétition européenne. Quoi qu’il advienne, Laëtitia Guapo (1,82 m, 29 ans) et ses coéquipières seront européennes en 2025-2026.