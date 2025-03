Rayan Rupert et Sidy Cissoko font équipe pour la première fois en G-League

Les destins de Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) et Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) se suivent et se ressemblent décidément. Après avoir été draftés à une place d’écart (n°43 et 44 en 2023), les deux compatriotes de la génération 2004 sont réunis sous le même maillot depuis la dernière trade deadline. Et après avoir partagé ensemble le parquet lors de garbage times avec les Blazers, ils ont cette fois pu le faire sur un match complet… en G-League. Cissoko, régulièrement avec les Rip City Remix depuis son arrivée dans la franchise, a été rejoint cette nuit par Rupert, qui a joué en G-League pour la première fois depuis plus d’un mois. Associés dans le cinq majeur, ils n’ont pas pu empêcher la défaite de leur équipe face aux Gran Rapid Golds (117-100).

Rupert a tout de même terminé meilleur marqueur de son équipe avec 17 points à 7/13 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 30 minutes. De son côté, Sidy Cissoko a marqué 10 points à 3/6 aux tirs, et a réussi à enregistrer un plus/minus positif (+4). Son dunk en contre-attaque est d’ailleurs arrivé sur une passe décisive de Rupert. Les deux anciens coéquipiers en équipe de France U18 n’ont toujours pas eu leur chance dans la rotation NBA. Les Blazers n’ont toujours pas abdiqué leur saison malgré leur 13e place de l’Ouest avec cinq victoires de retard sur le premier qualifiable au play-in. Il leur faudra sûrement atteindre les tous derniers matchs pour espérer avoir du temps de jeu.

Avant un été qui s’annonce décisif pour eux. Si Cissoko verra son contrat two-way s’arrêter et devra en chercher un autre, Rupert sera suspendu à la décision des Blazers, qui ont une option d’équipe sur sa 3e année.